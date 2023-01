Pordenone senza la sua guida Burrai

Sinora ha giocato da titolare 20 partite su 22. In due di queste è entrato in corso d’opera. Forfait? Nessuno, ma sabato non ci sarà. A un Pordenone già alle prese con diverse assenze, con il Sangiuliano mancherà il suo capitano, Sasà Burrai, squalificato.

Oltre a essere una guida per la sua leadership, il regista sardo, 35 anni, è un punto di riferimento in campo per le sue capacità tecniche.

Vista la difficoltà della squadra a sviluppare gioco, e considerato che a Lignano bisogna giocare per conservare la vetta del girone A di serie C, mister Mimmo Di Carlo ha iniziato ieri una settimana di lavoro piuttosto difficile.

Non va infatti dimenticato che, oltre a Burrai, potrebbero marcare visita anche Bassoli, Pirrello e Pinato, ai box per problemi fisici. Tutti e tre non hanno disputato nessuna delle due gare giocate del 2023. Forse Pinato potrebbe essere recuperato, ma visto che gli stop nel suo caso sono abbastanza frequenti, meglio non scommettere nulla sul suo rientro.

Burrai, a differenza del terzetto c’è sempre stato, ed è per questo che bisogna impostare un Pordenone nuovo ma che risulti al contempo efficace per battere il Sangiuliano. La soluzione, già provata quando Sasà ha iniziato il match dalla panchina, è rappresentata dall’impiego di Giorico come play.

Il corregionale del capitano, tuttavia, nelle sfide con Juventus Next gen e Virtus Verona, ha deluso.

Pur giocando da mezzala non ha dato l’apporto di qualità sperato alla metà campo, aspetto che gli era riuscito nella gara con la Triestina, quando da subentrato spedì sulla testa di Piscopo il pallone della vittoria per 2-1.

Per questo potrebbe prendere quota la soluzione di Torrasi regista: l’ex Primavera del Milan nasce come metodista, in questo ruolo si era fatto apprezzare in serie C con l’Imolese. Nella posizione di mezzala mancherebbero la sua forza e la sua capacità di recuperare palloni, ma intanto al centro del reparto garantirebbe ordine e qualche geometria.

Un aspetto quest’ultimo che può risultare determinante col Sangiuliano, squadra che arriverà a Lignano per difendersi e cercare il pareggio.

Per Di Carlo una settimana di valutazioni, con la speranza di recuperare due dei tre assenti. Il rientro di uno dei due centrali, infatti, permetterebbe a Bruscagin di tornare a occupare il ruolo di terzino destro, con Zammarini che avanzerebbe nuovamente nel ruolo di mezzala. Soluzioni che darebbero ossigeno all’allenatore, il quale tuttavia deve continuare a lavorare per garantire una maggiore pericolosità offensiva alla sua squadra. Una capolista non può permettersi più altre prestazioni come quella di sabato scorso.