Udinese-Deulofeu, braccio di ferro sul rinnovo

Non farà parte dei grandi interrogativi della vita, ma si cela anche un alone di mistero e un possibile braccio di ferro dietro all’enigmatica esclusione dai convocati di Gerard Deulofeu per la sfida, poi cestinata dall’Udinese, col Bologna.

Un’assenza che ha fatto rumore, nonostante la società si sia affrettata a giustificare prima della partita addirittura con Andrea Sottil a Dazn («Riguardo a Deulofeu, con lo staff abbiamo fatto le nostre considerazioni e abbiamo deciso di passare alla prossima settimana») e che a ben guardare ha gettato un cono d’ombra là dove tutti si aspettavano la luce, finendo pure con l’insospettire.

Possibile, infatti, che il catalano rientrato in gruppo mercoledì scorso non abbia trovato posto neanche in panchina dopo essersi allenato proficuamente sotto gli occhi di un Sottil che aveva anche avuto la “pazza idea” di inserirlo titolare, bramoso di ritrovare le sue giocate? Per rispondere alla domanda che un po’ tutti si sono fatti all’annuncio delle formazioni, non bisogna tuttavia parlare del ginocchio sinistro del diez, distorto in forma lieve a Napoli lo scorso 12 novembre, perché quello è bello che guarito da tempo, quanto piuttosto del suo possibile “mal di pancia”, problema di cui Gino Pozzo, presente domenica al Friuli, è venuto a conoscenza dal momento in cui ha proposto il rinnovo contrattuale al suo 10 bianconero, volendo estendere di un anno l’attuale scadenza fissata a giugno 2024.

Solo chi non conosce la policy della società non si sarebbe potuto aspettare una mossa tanto logica quanto scontata sul piano strategico, finalizzata a consolidare il potere contrattuale del club in prospettiva di una cessione, e tra questi sembra esserci proprio lo stesso Deulofeu.

Anzi, in tutta risposta, il diez sta ricevendo delle meritate attenzioni da Aston Villa, Everton e West Ham. Attenzioni che sono anche delle tentazioni giustificate, ma che agli occhi di Pozzo costituiscono un problema non solo per il potere contrattuale di cui sopra, ma anche per l’effettiva programmazione tecnica dell’Udinese che prevede la cessione di Deulofeu a luglio, per far posto poi a Matheus Martins (intanto per gennaio l’Udinese segue il brasiliano Brenner, 23 anni ieri, in forza al Cincinnati).

Forse è anche per tutti questi motivi che Deulofeu sta ritardando il suo ritorno, tanto in campo quanto su Instragram, dove da giorni, ormai, non compaiono più i post con cui commentava le prestazioni della squadra. Sottil ha detto che “Geri” domenica a Genova ci sarà: non resta che fidarsi.