Deulofeu sul mercato, ora gioca in difesa: «Io sono felice a Udine»

UDINE. La ripresa della preparazione in casa bianconera dopo il lunedì libero seguito al preoccupante tonfo col Bologna non è coincisa solo col primo giorno del ritiro scattato in vista del duello delle 12.30 di domenica prossima, nella tana della Sampdoria, ma anche con le dichiarazioni di un Gerard Deulofeu sempre più al centro delle aspettative di Andrea Sottil. E di tutti i tifosi bianconeri, che non vedono l’ora di ritrovarlo in campo dopo la mancata convocazione col Bologna, e pure di quel mercato che registra le attenzioni ricevute da Aston Villa, Everton e West Ham.

SCENARIO

Tuttavia, prima del singolo viene la squadra, e quindi è doveroso cominciare proprio dall’ambiente in cui l’Udinese ieri ha mosso i primi passi dopo l’inopinato ko.

Primi passi che non sono stati solo quelli fisicamente portati sul campo del Bruseschi, là dove la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, ma soprattutto quelli mentali legati all’atteggiamento, ai comportamenti, alla disponibilità al lavoro e all’ascolto da portare tanto in campo quando nell’hotel cittadino che da ieri sera è stato trasformato nel quartier generale di una squadra bisognosa di ritrovarsi.

Perché anche a questo dovrà servire il ritiro, e quindi al confronto e alla messa in discussione che dovranno riportare «quel qualcosa che manca», come ammesso domenica dal capitano Roberto Pereyra, che aveva parlato a nome di tutti i compagni.

FOCUS

Allora ieri per i bianconeri è stato del tutto normale aspettarsi il primo discorso di quell’Andrea Sottil che a sua volta si era già confrontato con Gianpaolo e Gino Pozzo fin dall’infausta serata domenicale, guastata dalla sconfitta. Il primo incontro tra staff e giocatori di ieri non è stato un “tutti a rapporto”, piuttosto una dichiarazione d'intenti che ora dovrà trovare costrutto anche negli allenamenti in vista della Samp.

A riguardo, va detto che il ritiro non modificherà il programma di lavoro sul campo perché a parte per la doppia seduta di oggi, sarà sempre e solo uno solo l’allenamento giornaliero. Nelle ore libere del mattino o del pomeriggio, a seconda del programma impostato, la squadra resterà in hotel per analizzare le varie tematiche tattiche e psicologiche nei briefing di lavoro assieme allo staff tecnico.

DEULOFEU

Ai quali parteciperà anche quel Gerard Deulofeu che ieri non ha svolto le partitelle, al contrario di quanto aveva fatto dal suo rientro in gruppo, mercoledì scorso. Sottil ha detto a Dazn che “Geri” a Genova ci sarà, ma intanto il diez non ha fatto menzione del suo rientro nell’intervista concessa alla Cbs per la rubrica “House of Champions”, e neanche al nodo del rinnovo contrattuale con l’Udinese.

In compenso, ha risposto così alle voci di mercato sul suo conto, professando orgoglio di appartenenza all’Udinese: «Mi è già successo altre volte di essere oggetto di voci durante il mercato. Ho imparato che bisogna vivere il presente, pensare ed essere felici. Io sono felice, voglio restare qui e non mi interessa il futuro, quello che succede succederà, ma essere felice è la cosa più importante per me. L’Udinese ha un’organizzazione familiare straordinaria, il che significa che noi giocatori possiamo dare tutto. Non ci sono scuse, perché il club ci dà tutto ed è per questo che mi sento bene». —

