Gentile prende per mano l’Apu e convoca i tifosi: «Abbiamo bisogno di voi, insieme vinceremo»

UDINE. Determinato a vincere, determinato ad aiutare l’Apu Old Wild West a vincere. Alessandro Gentile si presenta e rilancia le ambizioni della squadra udinese partita per vincere il campionato di serie A2 e trovatasi a ripartire a metà stagione da un nuovo allenatore a nuovi interpreti.

Fisicamente non è ancora pronto, «direi che sono al 60 per cento», ma il figlio di Nando ha le idde chiare: «Sono venuto a Udine per vincere».

Gentile si prende l'Apu e convoca i tifosi: «Abbiamo bisogno di voi, insieme vinceremo»

Scudetto a Milano, dove e’ stato capitano dell’Olimpia. Poi Eurolega, nazionale e il sogno Nba, scelto dagli Houston Rockets e vicino due volte a trasferirsi in Texas, Gentile e’ bello carico. Anche nelle vesti di capo popolo, ruolo che interpreta rivolgendosi subito ai tifosi udinesi in vista della sfida di domenica: «Abbiamo bisogno di voi, è una partita molto importante, molto

difficile, che dobbiamo vincere assolutamente. Vi aspettiamo numerosi».