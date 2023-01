Old Wild West, è ora di rialzarsi: i tre punti dai quali ripartire

UDINE. Resettare e ripartire. La sconfitta di Cento è di quelle che fanno male, ma l’Apu Old Wild West ha ancora tempo per cercare di risollevarsi.

Evitando magari di porsi obiettivi a lunga scadenza, per concentrarsi su miglioramenti che possano far sbocciare qualcosa di interessante in primavera, stagione in cui si decidono le stagioni cestistiche.

PROFILO BASSO

Dopo aver fallito il bivio più importante (la corsa ai primi tre posti ormai è compromessa), la cosa più saggia è evitare di guardare la classifica. Testa bassa e lavorare, non è più il momento di fare tabelle.

Il paradosso della situazione attuale è che Udine d’ora in poi avrà meno pressione addosso, e questo può giovare alla squadra di Finetti.

ATTACCO

Non è solo sui due quarti deludenti di domenica in fase difensiva che ci si deve soffermare in casa bianconera. Il vero problema, a nostro avviso, è nella metà campo avversaria. Nelle tre partite con Finetti capo allenatore l’Apu ha realizzato 69 punti di media. Pochi per una squadra che con Boniciolli ne segnava 75,5.

La palla continua a circolare poco e male, ci si continua ad affidare a soluzioni individuali: Gentile e Briscoe monopolizzano i possessi, ma di tiri ben costruiti se ne vedono col contagocce.

Le buone percentuali del match di San Severo (contro una squadra in caduta libera, va detto) sono già in calo: 50% da due e 29% da tre sono medie insufficienti con tutto il talento che ha a disposizione l’Apu.

COLPO ESTERNO

Se fino a domenica andare a vincere sul campo delle big era una necessità di classifica, ora è diventata un’esigenza per l’autostima del gruppo. È opinione diffusa che il linguaggio del corpo di questi ragazzi non è quello di chi va in campo con il sacro fuoco dentro: riuscire a vincere su qualche parquet importante (Bologna, Pistoia o Forlì, per intenderci) potrebbe far accendere una scintilla e dare fiducia al gruppo.

Pensare di riuscire a fare un lungo filotto di vittorie è difficile, visto il calendario, ma far lievitare lo score dal 67,4% attuale di successi a un più consono 75% da qui ad aprile sarebbe un buon viatico in vista dei play-off. —

