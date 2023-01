Prove tecniche di... Tognon: il Pordenone assaggia l’erba sintetica

PORDENONE. Prove tecniche di... Tognon. Il Pordenone inizia a testare la struttura dello stadio Comprensoriale di Fontanafredda, in cui si dovrebbe esibire a partire dall’11 febbraio.

Martedì 17 gennaio la squadra di mister Domenico Di Carlo si è infatti allenata sul campo adiacente quello principale, riconvertito in erba sintetica quattro anni fa.

Un modo per iniziare a respirare l’aria della futura nuova casa dei ramarri, che potrebbe regalare la seconda promozione in serie B della storia. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, questi potrebbero subire dei ritardi viste le piogge che stanno cadendo negli ultimi giorni.

La settimana scorsa il responsabile dei lavori pubblici del Comune di Fontanafredda, Alessio Prosser, aveva informato che il rifacimento del terreno di gioco avrebbe subito un rallentamento in caso di maltempo. Si è comunque in linea coi tempi, in quanto l’amministrazione si era mossa per completare il “lifting” già a fine gennaio e lasciarsi una decina di giorni per eventuali correzioni e collaudi. Se tutto andrà per il verso giusto il Pordenone debutterà, come detto, sabato 11 febbraio nell’incontro col Mantova. —

