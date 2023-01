Vecchi, ecco la spalla del Pilla: «Alla Gesteco atmosfera speciale»

CIVIDALE. Va dalla panchina a bordo campo il tratto lungo in cui agisce, a ogni incontro di A2, Federico Vecchi, vice-allenatore delle Eagles. Su e giù: trasmette informazioni a Coach Pilla, consigli. E se in tal senso è limitato il suo spazio di manovra fisico, lo stesso non si può dire per quello tecnico-tattico, suo dominio sin dai primi passi mossi a Bologna. Sponda Virtus: domenica per lui sarà derby contro la Fortitudo.

Prima, in quanto coach dell’Under 19 gialloblu e coordinatore tecnico del settore giovanile Ueb, Vecchi sarà impegnato nel big match di Eccellenza che i suoi stasera vivranno fra le mura amiche: dalle 20.30, infatti, sarà Faber Gesteco-Bassano. Ma torniamo alla rimonta su Pistoia.

Come l’ha vissuta sul piano emotivo?

«Con grande trasporto, come sempre. Siamo tutti molto appassionati rispetto a quello che ci sta succedendo, c’è una bellissima empatia fra società, staff tecnico, squadra e tifosi. In casa, in particolare, viviamo tutti la magia che si crea al PalaGesteco».

A livello tecnico-tattico, invece?

«Coach Pilla mi chiede sempre di ragionare da capo allenatore. In panchina osservo, seleziono le idee che mi vengono in mente, mi alzo e vado a confrontarmi con lui, anche agendo da voce discordante. Da queste chiacchierate esce una sintesi che proponiamo alla squadra. Mi viene poi dato spazio negli accoppiamenti difensivi e su alcuni adattamenti».

Oltre a questo, cosa ritiene le stia dando coach Pillastrini?

«Mi sta arricchendo. È un allenatore molto esperto, certo, ma è anche una persona molto piacevole che, nonostante la sua importante carriera, mantiene l’entusiasmo e la purezza di chi quasi si affaccia al basket per la prima volta».

Domenica vi attende la Effe: come si “dimentica” Pistoia?

«Credo che la squadra sappia che affronteremo una partita speciale, su un campo storico. Vogliamo vivere con entusiasmo questo appuntamento, senza dimenticarci che siamo neo-promossi, ma sapendo che abbiamo le armi per cercare di fare la miglior gara possibile».

Capitolo giovanili. Stasera la sua U19 è chiamata a confermarsi squadra di vertice: è lo specchio di un movimento in salute.

«Stiamo facendo passi da gigante, per essere un club nuovo. Stiamo cercando di integrarci al meglio con le altre società del territorio con l’idea di far crescere la passione e la qualità della proposta del settore giovanile sul territorio». —

