Apu, blindare il Carnera primo passo obbligato per risalire la classifica

Per la risalita bisogna blindare il Carnera. Domenica l’Apu Old Wild West torna a giocare davanti al pubblico amico e cerca due punti per dimenticare Cento e provare a iniziare una striscia di risultati utili. Non commettere altri passi falsi in casa è uno dei punti fermi, anche mettendo a confronto il ruolino di marcia interno di quest’anno a confronto con le stagioni precedenti.

TROPPI STOP

Sono già tre le sconfitte casalinghe dei bianconeri, con l’aggravante di aver perso con le tre squadre al vertice della classifica. Il confronto con la passata stagione è impietoso: il primo kappaò interno arrivò appena ad aprile, per mano della Pallacanestro Cantù.

In totale le battute d’arresto davanti al pubblico amico furono due, compresa quella purtroppo fatale in garadue di finale play-off contro la Tezenis Verona. Va detto che quella della scorsa stagione era un’Apu dominante in casa e fuori: a fine regular season il bilancio vittorie-sconfitte era 14-1 in casa (19-3 dopo i play-off) e 12-3 in trasferta (14-6 dopo i play-off). Altro dettaglio importante: dei 22 punti conquistati quest’anno, ben 12 sono stati “timbrati” in trasferta e 10 al Carnera.

ALTRI PRECEDENTI

Per trovare un bilancio simile a quello di quest’anno bisogna tornare alla stagione 2020/21, la prima con Boniciolli in panchina. Nel corso della regular season l’Apu vinse 16 partite, di cui 9 in trasferta e solo 7 in casa. Bottino poi ritoccato a 19 vittorie dopo la seconda fase del girone bianco, per un totale di 10 colpi esterni e 9 successi casalinghi.

Era un’Apu da esportazione anche quella di coach Ramagli nel 2019/’20. Prima che sul campionato calasse il sipario a causa della pandemia Antonutti e soci fatturarono 30 punti con 7 vittorie in casa e ben 8 in trasferta. Più a suo agio al Carnera la Gsa 2018/19, guidata da Cavina prima e da Martelossi poi: 18 vittorie in regular season, di cui 13 in casa e 5 lontano da Udine.

CALENDARIO

Il cammino da qui alla fine della prima fase propone ai bianconeri cinque partite sul parquet amico e quattro on the road. Il pieno di vittorie casalinghe è obbligato, perché le trasferte sono da brividi: non sarà semplice fare punti a Bologna, Pistoia, Chietie Forlì.

Al Carnera il percorso si annuncia più agevole, lo scoglio più arduo è il derby con Cividale in programma il 5 marzo. Da aprile ci sarà la seconda fase, con i primi duelli con le squadre provenienti dal girone Verde. Un mini-torneo in cui mettere il lucchetto al palasport dei Rizzi sarà ancora più importante per arrivare bene ai play-off.