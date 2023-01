Come funziona l’Atalanta ceduta agli americani: ecco il modello che piace a Pozzo

È a Bergamo che la famiglia Pozzo guarda alla ricerca del modello per chiudere l’affare con il fondo americano “890 Fifth Avenue Partners”. La ricetta utilizzata dai Percassi per cedere una buona fetta dell’Atalanta restando allo stesso tempo in plancia di comando come garanti dell’operazione che proietta il club nel futuro convince in particolar modo il patron Gianpaolo che non si vede a recitare il ruolo di semplice tifoso dopo 37 anni in groppa alla Zebretta, una considerazione che ha fatto al figlio Gino che sta trattando con gli investitori newyorkesi un affare a 360 gradi, considerando che dovrebbe comprendere anche il Watford e una terza società in Spagna, il Sabadell di Barcellona iscritto alla terza divisione e che dovrebbe essere rilevato direttamente dagli americani avvalendosi però dei giocatori della “galassia Pozzo”, in particolare quei giovani non ancora pronti per la serie A o un ruolo in Inghilterra, nella B d’oltre Manica o nella ricca Premier.

Proprio questa incertezza di “categoria” sul Watford è uno degli ostacoli nella definizione dell’affare, mentre la percentuale di partecipazione dovrebbe aggirarsi sul 10 per cento del club inglese, laddove per l’Udinese l’investimento a stelle e strisce potrebbe essere decisamente più corposo.

E qui entra in ballo il modello Atalanta. Il tycoon Stephen Pagliuca, co-presidente del fondo Bain Capital, uno dei più importanti al mondo, co-proprietario dei leggendari Boston Celtics della Nba, ha rilevato il 55 per cento delle quote de “La Dea srl” in mano ai Percassi, non dell’Atalanta, visto che la società di famiglia controlla su per giù 86 per cento del club, il restante delle quote è in mano a una serie di piccoli azionisti bergamaschi. Insomma, Pagliuca ha in mano la controllante dell’Atalanta, ma non può disporre a proprio piacimento del club, dove i Percassi fungono da garanti con al fianco quello strategico 14 per cento “esterno”.

Nell’Udinese questo modello non si potrebbe applicare, visto che il club appartiene in toto alla famiglia Pozzo, ma è chiaro che si sta studiando una strategia che possa soddisfare il patron Gianpaolo e allo stesso tempo il fondo americano “890 Fifth Avenue Partners” e questa potrebbe essere basata proprio sulla sinergia sull’asse Udine-Londra.

Per un semplice motivo, anche questo suggerito dalle motivazioni che hanno portato allo sbarco americano in serie A per un club di provincia come l’Atalanta: la capacità della società bergamasca di produrre utili e talenti, non solo risultati a livello europeo (quelli che ormai mancano all’Udinese da dieci anni) tanto che proprio per questo il 55% de “La Dea” è stato pagato 400 milioni.

La Zebretta adesso avrebbe un valore di almeno 200, ma è pur sempre una realtà capace di creare “entrate” con la compravendita dei giocatori orchestrata da Gino Pozzo. Così si potrebbe ipotizzare la spartizione al 50 per cento più uno, forse anche vantaggio della famiglia Pozzo che darebbe il 10 per cento del Watford come garanzia, un argomento di discussione per eventuali futuri nuovi assetti.

Tutte ipotesi sulle quali se ne parlerà da qui alla temine della stagione agonistica.