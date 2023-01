L'Udinese ha un'idea: spostare Pereyra

Andrea Sottil sta provando a rimboccare la “coperta corta” dell’Udinese nel ritiro che sta conducendo alla delicata trasferta di domenica a Genova e la conferma è arrivata anche dopo la seduta tattica che, nel pomeriggio di ieri, ha fatto seguito alla lunga riunione video organizzata in mattinata nella sala convegni dell’hotel cittadino che da martedì sta ospitando la squadra.

Tra le possibili novità non c’è il cambio di modulo con cui i bianconeri si apprestano alla Sampdoria, con la conferma del 3-5-2 di partenza fin qui utilizzato, bensì delle possibili alternative in mediana, il reparto andato in sofferenza col Bologna tanto con i titolari (Sandi Lovric e Jean Victor Makengo sostituiti appena dopo l’ora di gioco, al 62’), quanto con chi ne ha preso poi il posto in corso d’opera, vedi Tolgay Arslan e Lazar Samardzic.

È nel reparto di mezzo dunque, piuttosto che in difesa o in quell’attacco da cui Gerard Deulofeu dovrebbe rivedersi solo a partita in corso, che il tecnico di Venaria Reale è intenzionato a cambiare qualcosa e qualcuno.

La prima idea al vaglio di Sottil è riportare Pereyra in mediana come mezz’ala, anche se va sottolineato che l’idea è ancora tutta da soppesare, perché anche se di questo si sta parlando, e provando in allenamento, resta ancora da capire se l’allenatore darà davvero seguito a una mossa che ridarebbe all’Udinese la qualità del “Tucu” in mezzo al campo.

C’è infatti anche il “lato B”, rappresentato dal rischio che presuppone un atto di fiducia, con tanto di responsabilizzazione, nei confronti di Kingsley Ehizibue o Festy Ebosele, ovvero i due esterni destri che fin qui non hanno dimostrato di saper rimpiazzare Nahuel Molina in un ruolo così fondamentale in questo modulo, facendo diventare davvero corta la coperta a Sottil, proprio per mancanza di valide alternative a Pereyra.

La seconda idea è di lasciare il “Tucu” a destra, con Destiny Udogie a sinistra, inserendo con Arslan o Samardzic titolare come interno destro, e Makengo interno sinistra, ai fianchi di Walace.

La coperta è tuttavia corta anche in attacco, reparto che attende ancora Deulofeu. Domenica scorsa Sottil ha garantito ai microfoni di Dazn che a Genova il 10 tornerà, e quindi non resta che fidarsi, ma in che veste? Sarà titolare, come avrebbe potuto esserlo col Bologna, se alle insicurezze del catalano non si fossero aggiunte poi le problematiche extra-campo dettate dal nodo del rinnovo contrattuale legato alle tentazioni di mercato provenienti dalla Premier? Oppure il diez partirà dalla panchina, là dove l’Udinese potrebbe giocarselo in corso d'opera? In ogni caso, a ieri prevaleva nelle intenzioni ancora il tandem offensivo Beto-Success.

A ben guardare, la coperta va rabboccata anche in difesa, là dove un destro di piede come Nehuen Perez gioca a sinistra e dove è consigliabile che resti al suo posto per tutti i 90’, pena il “dazio” da pagare con l’effige dello svagato Enzo Ebosse. Dentro il franco-camerunese, l’Udinese ha beccato gol da Juve e Bologna. Il tutto, ricordando che Rodrigo Becao ieri ne ha compiuti 27. Tra i regali scartati il brasiliano non ha voluto ancora togliere il fiocco al rinnovo di contratto che Gino Pozzo continua a proporgli.