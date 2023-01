Il Pordenone vince e si conferma capolista solitario

LIGNANO. Il Pordenone torna alla vittoria: batte il Sangiuliano grazie ai gol nel primo tempo di Bruscagin e Candellone e si conferma capolista solitario nel girone A di serie C.

Il primo quarto d’ora del match è di studio, la prima emozione è un’iniziativa degli ospiti al 16’: percussione di Zanon sulla destra: il laterale riesce a entrare in area e a concludere, ma il tiro è largo alla destra di Festa. Il Sangiuliano poco dopo rimane in dieci uomini: espulsione diretta per Morosini, che entra in gioco pericoloso su Torrasi colpendolo all’altezza del volto.

La superiorità numerica è un bel vantaggio per il Pordenone, che al 24’ dopo un bello scambio al limite conclude con Zammarini, senza tuttavia impensierire Grandi.

Un minuto più tardi arriva il gol dell’1-0: Candellone fa sponda per Bruscagin che di destro supera Grandi portando avanti i suoi. Secondo gol stagionale per il difensore neroverde. I ramarri sfiorano il raddoppio al 43’ con Pinato, che raccoglie una palla vagante vicino alla porta avversaria, ma il tiro è bloccato dal portiere ospite. Gol solo rimandato, che arriva allo scadere della prima frazione: corner di Benedetti, tiro al volo di Ajeti e tap-in vincente di Candellone sulla respinta di Grandi.

Avvio di ripresa particolarmente emozionante: al 2’ rigore per gli ospiti: Ingrosso stende Fall in area e viene espulso. Parità numerica ristabilita e Salzano dal dischetto supera Festa, che intuisce l’angolo sfiorando soltanto il pallone.

Al 28′ bella azione confezionata dai neo-entrati Andreoni e Piscopo: il numero 2 neroverde crossa per l’11 che di testa però non impensierisce Grandi. Al 37′ azione insistita neroverde e conclusione di Piscopo alta sopra la traversa.

PORDENONE-SANGIULIANO 2-1

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti (1′ st Ingrosso); Torrasi, Giorico, Pinato (27′ st Andreoni); Zammarini; Candellone, Dubickas (27′ st Piscopo). A disp.: Martinez, Giust, Palombi, Maset, La Rosa, Ingrosso, Negro, Destito, Baldassar. All. Di Carlo.

SANGIULIANO (3-5-2): Grandi; Bruzzone, Serbouti (1′ st Zugaro), Marchi; Zanon, Morosini, Metlika, Salzano, Fall; Cogliati, Miracoli. A disp.: Caviglia, D’Alterio, Pedone, Qeros, Saggionetto, Casali, Baggi, Pascali, Firenze, Alcibiade. All. Ciceri. Arbitro: Milone di Taurianova, assistenti Parisi di Bari e Romano di Isernia. Quarto ufficiale Migliorini di Verona. Marcatori: al 25′ Bruscagin, al 45′ Candellone; nella ripresa, al 3′ Salzano (rigore). Note: ammoniti Benedetti e Bruscagin. Al 18′ pt espulso Morosini per gioco pericoloso, al 2′ st espulso Ingrosso per fallo da ultimo uomo. Angoli 4-3. Recupero: 2′ pt, 4’ st. Spettatori 418, incasso 2.804 euro.