Old Wild West-Rimini giocata da Pinton: «Risultato aperto»

Udine e Rimini, due piazze importanti per il basket italiano e per la carriera di un giocatore rimasto nei cuori degli appassionati, tanto in Friuli quanto in Romagna. Stiamo parlando di Mauro Pinton, veneziano classe 1984 oggi in forza al Murano in serie C Gold.

“Maurino” nella sua carriera ha collezionato 103 presenze con i Crabs Rimini tra il 2006 e il 2010 e 105 gettoni con l’Apu Gsa (di cui è stato anche capitano) fra il 2015 e il 2019. «Udine e Rimini sono state due tappe importanti della mia carriera – ha affermato Pinton – avendovi trascorso sette anni del mio percorso cestistico. A Rimini ho vissuto una svolta importante, mi ero appena operato all’anca ed ero in difficoltà. Il mio futuro non era chiaro. Rimini, con coach Ticchi e il giemme Vecchiato, mi ha dato il tempo di recuperare, di crescere e di sbagliare. Udine è stata un’altra esperienza cruciale per me: quattro anni molto intensi, quando dicevo che mi sentivo a casa non era tanto per dire. Ancora oggi mi sento con “Vito” Nobile e “Ciccio” Pellegrino, miei ex compagni, e con il fisioterapista Federico Lanza. In Friuli ho tanti amici dentro e fuori il campo ed è sempre un piacere sentirli».

Domani si troveranno di fronte una compagine che sogna la promozione e una matricola che cerca di assestarsi in A2. Pinton descrive così i due ambienti: «All’Apu non mancava niente per andare in A tre anni fa, figuriamoci ora. Da quando arrivai io in B la crescita è stata esponenziale. Udine è una realtà solida, ha società, budget, struttura e tradizione. Finora è mancato quel pizzico di fortuna che serve per il salto di categoria, perché l’alchimia del gruppo è importante ma non è sufficiente. Per quanto riguarda Rimini, non dico che è ai livelli di Pesaro, ma è ugualmente una città dove si vive di pallacanestro. Ai miei tempi si giocava al 105 Stadium davanti a 6000 persone, al Flaminio ce ne sono 2000 fisse. La società è cambiata ma ora c’è un bel progetto e sono contento per loro».

La gara di domani al Carnera, a sentire Pinton, è più aperta che mai. «Non faccio pronostici, però posso dire che sarà senz’altro una bella partita. L’Apu ha un roster importante, in cui ammiro molto Nobile, uno che spicca per l’abnegazione e l'impegno che ci mette. “Vito” mette la squadra davanti a tutto, è una persona umile come lo sono io. In questo momento i bianconeri vivono una fase di assestamento e serve tempo, ma l’importante è arrivare con la fiducia giusta ai play-off. Rimini invece è una neopromossa con tanta voglia di far bene, scenderà in campo con la leggerezza di chi non ha la pressione della vittoria a tutti i costi».