Ehizibue regala tre punti d'oro all'Udinese che torna alla vittoria dopo 10 giornate

Un gol di Ehizibue all’88 regala all’ Udinese un successo prezioso che mancava addirittura da 10 giornate (3 ottobre con il Verona).

A Marassi battuta una Sampdoria sciupona per 1-0: tanto amaro in bocca per i blucerchiati di Stankovic, che falliscono almeno tre nitide palle gol lasciando per strada punti pesantissimi in chiave salvezza, restando a quota 9 al penultimo posto.

Tornano invece a sorridere i friulani di Sottil, che si sbloccano dopo diverso tempo e salgono a 28 punti in classifica.

Migliore la partenza dei blucerchiati, che in una decina di minuti creano le prime due nitide palle gol della sfida: prima Gabbiadini viene murato da un attento Silvestri, poi è Djuricic a fallire clamorosamente il vantaggio calciando a lato tutto solo davanti al portiere. Dopo le prime battute di gara di grande pressione, i padroni di casa allentano un pò la spinta e lasciano maggior iniziativa ai friulani, che al 33’ sprecano una buona chance con Samardzic.

Nella ripresa resiste il grande equilibrio, ma la Samp torna a guadagnare metri e al 61’ si ripresenta con pericolosità dalle parti di Silvestri, fallendo il vantaggio con il neo entrato Vieira che da pochi passi spara in gradinata.

Passano i minuti e il match non si sblocca, ma proprio quando ormai lo 0-0 sembrava scritto, all’88’ arriva la fiammata di Ehizibue che regala il successo in extremis all’ Udinese.