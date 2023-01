Super Vittozzi: è un argento da favola

Vittozzi da favola. Ovazione ad Antholz per la carabina prodigio di Sappada, autrice di un inseguimento perfetto.

Strepitoso argento, il quarto stagionale, messo in saccoccia dall’azzurra in casa, con il dominio indiscutibile dei poligoni (20 su 20) e l’ottimo passo sugli sci stretti.

«Mi fa veramente piacere – la valutazione a caldo di Vittozzi –, non mi aspettavo una gara così perfetta, anche se stamattina mi sono svegliata e mi sono detta che avrei fatto quattro zeri. Ho gestito bene la gara con la testa, non mi sentivo al top sugli sci, quindi ho lavorato al meglio al poligono, sapevo che avrei dovuto sparare bene.

Al quarto giro sono uscita in seconda posizione. Mi ha dato quella spinta decisiva per non mollare. Ero pochi secondi alle spalle della Herrmann, ma sapevo che non l’avrei ripresa, ho pensato solamente a tenerla d’occhio a distanza per scandire il mio ritmo rispetto a chi mi inseguiva.

L’anno scorso qui ero molto in difficoltà, ma non ho mai mollato e adesso la situazione è cambiata. So quanto lavoro c’è dietro a questi risultati e quanto ora posso dare e ricevere».

La 27enne scuola Camosci, ha recuperato ben undici posizioni durante la gara e ha fatto registrare il miglior tempo parziale. É il suo nono podio stagionale, il sesto in gare individuali.

Con questi numeri, pareggia i risultati che aveva ottenuto nella stagione ’18/09, che era per ora la migliore del suo palmares. Partita dal 13° posto ereditato dalla 7.5 km sprint a 45’’ da Dorothea Wierer, la carabiniera sappadina ha iniziato bene con lo 0 del poligono a terra, risalendo in decima posizione e mantenendo lo stesso distacco dalla compagna di squadra, sempre in testa.

Perfetta anche nella seconda serie a terra, è quindi avanzata all’8° posto con Doro sempre in testa (0-0). Il capolavoro della sappadina è proseguito con il 5 su 5 del primo tiro a terra. Da qui è così uscita quinta a 29’’7 dalla coppia Roeiseland-Wierer (entrambe 1 errore qui).

L’opera d’arte di Vittozzi si è materializzata nella serie conclusiva, con il titanico 20 su 20, che le ha permesso di uscire seconda a 7’’3 dalla tedesca Herrmann, posizione che si è portata sino alla fine. L’argento a 11’’ dalla teutonica, t erza a 17″2 Oeberg, settima Wierer con 42” di ritardo.

Vittozzi è di nuovo terza in classifica generale a 641 punti davanti a Wierer, quarta a 603, ora la 27enne dei carabinieri che guarda con altri occhi il pettorale giallo Simon (ieri 18ª) a 811 e la scandinava Elvira Oeberg, seconda a 753. Oggi ultima giornata di gare prima dei Mondiali di Oberhof, al via l’8 febbraio.

Appuntamento alle 11.45 con la 4×6 km femminile e alle 14.30 la 4×7.5 km maschile.