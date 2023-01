Udinese, c’è Deulofeu per battere la Sampdoria

Sono su per giù le 15.30 e la conferma viaggia sui social, sul profilo Twitter, con la Sampdoria all’orizzonte per l’ora di pranzo: «Ci vediamo domani», ha scritto Gerard Deulofeu riferendosi all’appuntamento di oggi a Marassi commentando una sua foto in primo piano, dove traspare un’espressione quasi ammiccante che potrebbe anche cancellare il ricordo del “tormentone” sul numero 10 – l’infortunio di Napoli, il recupero interminabile, le ipotesi di mercato – se non fosse che se n’è aperto un altro, alimentato dalle voci che rimbalzano in Friuli da Roma e che potrebbero anche rotolare oggi fino al rettangolo verde dello stadio Luigi Ferraris, dove l’Udinese si gioca una partita importante.

Lo scenario

La squadra di Andrea Sottil, a dispetto del suo vulcanico condottiero, è placidamente accomodata a quota 25 da due giornate, in dieci – senza mai centrare una vittoria – ha raccolto 6 punti perdendo contatto dalla zona Europa, là dove è rientrata, senza meriti, l’altra sera, quando la Corte d’appello della Figc ha tolto 15 punti in classifica alla Juventus che adesso è alle spalle dell’Udinese che si ritrova d’incanto potenzialmente al settimo posto se oggi farà punti con la Samp e risponderà così al Torino che ha vinto ieri sera lo scontro diretto con la Fiorentina.

Quel settimo posto che, a fronte di una Coppa Italia nella bacheca delle prime sei, regalerà un posto nelle coppe per il prossimo anno. D’accordo, la Juventus alle spalle sarà una “belva ferita”, le altre hanno accorciato le distanze, ma la speranza è che l’Udinese ricominci a viaggiare per restare agganciata almeno all’ultimo vagone del treno per l’Europa.

Il protagonista

Il rientro di Deulofeu da questo punto di vista è importante. Oggi dovrebbe giocare part time, partendo dalla panchina, ma i numeri dicono che nelle 15 gare giocate con “Geri” in campo l’Udinese ha raccolto in media 1.6 punti, con una percentuale di vittorie del 40%, mentre nelle restanti tre partite senza il catalano la media punti è scesa a un misero 0.3.

Ma allora perché Pozzo non lo toglie dal mercato smontando anche le voci che arrivano da Roma, dove Deulofeu è visto come il sostituto del probabilissimo partente Zaniolo (Tottenham e Milan lo seguono)? Questione di un contratto, quello che scade nel giugno 2024, che il catalano non intende più prolungare con l’Udinese.

Morale della favola, se si presenterà entro gennaio qualcuno con una cifra attorno ai 22 milioni, allora Pozzo lo cederà, per 10 (come si racconta in queste ore nella Capitale, sponda giallorossa) la proprietà bianconera può permettersi di cederlo anche la prossima estate dove dalla Premier (Everton e Aston Villa) già offrono di più.