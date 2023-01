Apu, vittoria col batticuore

Ci sono partite il cui risultato non ha una spiegazione, né tecnica né tattica. Udine vince dopo un tempo supplementare con Rimini perché il ferro, una volta tanto, sputa l’ultimo tiro del possibile sorpasso di Ogbeide, un “pivottone” che in Friuli farebbe comodo.

Finisce in gloria, ma questa gara è stata l’ennesimo specchio della stagione che sta vivendo l’Apu. La decidono i singoli: Briscoe, che riacciuffa il pari quando l’Apu era tornata sotto di 2, e soprattutto Gentile nel supplementare. Il gioco di squadra, invece, continua a latitare.

Non c’è continuità nei 40 minuti e se poi coach Finetti nell’ultimo quarto si dimentica in panchina Briscoe per più di tre minuti (lo rimette in campo a 1’30’’ dalla fine sul 71 pari) tenendo in campo Sherrill che è sciagurato nella gestione di troppi palloni, ti complichi un po’ la vita da solo.

Udine parte con un quintetto composto da Monaldi, Briscoe, Gentile, Esposito e Cusin. I primi tre tiri finiscono tutti sul ferro, a rompere il ghiaccio è Briscoe che poco dopo si ripete rubando palla e andando a schiacciare in contropiede per il primo vantaggio bianconero (6-4). I primi cambi sono Sherrill e Pellegrino per Monaldi e Cusin.

Nelle mani del play Usa il pallone sembra essere rovente per come tira: sospensione che non tocca nemmeno il ferro, idem una conclusione dall’arco poco dopo. Udine ha anche uno 0 su 4 dalla lunetta che fa riflettere.

Come fa pensare male una finta e penetrazione di Masciadri con l’area friulana completamente vuota e priva di un minimo aiuto. É il canestro del 14-20 e coach Finetti è costretto a chiamare time out a 1’04’’ dalla fine del primo quarto. Gentile e Briscoe accorciano prima della sirena per il 18-20.

Udine comincia il secondo quarto senza un lungo di ruolo: sotto canestro c’è Esposito, poi Gentile, Antonutti e i due Usa.

Sherrill rompe il ghiaccio dalla lunetta (22-25) e poi si sblocca dall’arco (27-25). Un po’ per la difesa di Udine un po’ per le polveri bagnate di Jonhson (1 su 7 da 3 all’intervallo lungo) Rimini per qualche minuto non vede più il canestro eppure Udine non riesce a scappare.

C’è tensione e l’episodio che arriva a metà secondo quarto è eloquente: Palumbo mentre torna in panchina viene richiamato da coach Finetti, il giocatore sembra non voler ascoltare, c’è una strattonata reciproca e uno scambio di vedute (immaginiamo) non esattamente oxfordiano. I nervi tesi non aiuta no a giocare a pallacanestro come si deve.

Quando Gaspardo e Monaldi si fanno sentire dall’arco l’Old WIld West va egli spogliatoi sul più 5. Che diventa addirittura più 13 a inizio terzo quarto firmato da un 2+1 di Briscoe, da un delizioso canestro di Gentile e da una bomba di Pellegrino (47-34) dopo 22’19’’. Jonhson interrompe il digiuno romagnolo dall’arco (47-37) dopo 3’40’’. A metà quarto Finetti un po’ a sorpresa rimanda in campo Palumbo che risponde nel modo giusto: un tiro libero e soprattutto uno spettacolare alley oop con Gaspardo che incendia il Carnera.

Come anche la tripla sulla sirena di Briscoe. E invece, con un pessimo quarto periodo (10-21) Udine rischia addirittura di perderla. Nel supplementare Gentile, dopo aver preso un tecnico, decide di vincerla da solo. Dall’altra parte fa lo stesso Johnson.

Il dio del basket premia Udine. Chissà, è anche attorno a vittorie come questa che può svoltare una stagione, ma qualcosa in questo roster va cambiato.