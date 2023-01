La Gesteco non finisce di stupire e vince pure in casa della Fortitudo

La Gesteco ci ha preso gusto. A vincere. E a convincere, anche al di fuori del proprio terreno. Anche in un tempio del basket come il PalaDozza. Esatto, proprio l’impianto tracciato in quei racconti che descrivono un intero movimento. Di quei racconti ora fa parte anche la squadra ducale. Autorevole, questa ha sbancato il palazzo avverso senza l’ausilio di Clarke, ancora out.

Applicando il suo gioco, la propria mentalità. Sguinzagliando, inoltre, un Rota stellare, mvp dell’incontro con 24 punti a referto.

Tempo da lupi quello dunque abbattutosi fin dall’avvio sul celebre parquet di Basket City. Soffia il vento dalla Fossa, ma reggono le mura della Gesteco grazie all’operato di Dell’Agnello. Il “Jack” gialloblu firma i primi sette punti dei suoi, la tripla del 9-7 a spianare la strada per il primo vantaggio ducale.

A firmarlo Pepper, zompettando nel pitturato: due punti per l’americano e fallo, 9-10 al 5’. Le Eagles provano dunque ad aprire un varco agendo, in prima istanza, da fuori. Ma invano: l’unica bomba a segno – almeno in questo frangente – è quella di Battistini, utile “soltanto” a mandare le due squadre al mini-intervallo sul 12-15.

Inizia il secondo quarto, ma la Gesteco non lo realizza. E non realizza canestri fino al 18-17 di Nikolic, al 14’. Fantinelli e Cucci, sul fronte opposto, spadroneggiano nel pitturato e, sgomitando, riportano la Effe avanti. Polveri ancora bagnate dall’arco, nel frattempo, per Rota & Co. Quando poi Nikolic la mette da fuori, Panni lo imita: 26-22.

Quasi istigati, allora, Miani e Rota, si sbloccano: infilano due triple in un amen. Tanto basta ai ducali per rimettere il match in bilico (30-30). Basta così? Macché, Rota, dopotutto, deve riprendere il terreno perso: altra bomba e nuovo soprasso per Cividale. Sulla sirena, il play ne infila altri due: Ueb a più 3 a metà gara.

Piccolo break della Effe, risponde Miani. Mouaha sgasa, tutti difendono. Arriva il più 5, tosto soppresso da Davis. Di nuovo lui, Mouaha, penetra, strappa l’and one: 38-44 al 25’. Non c’è un attimo di pausa, continui i cambi di fronte. Risale Bologna, Rota la ricaccia giù a forza, ancora una volta dai 6,75mt. Davis, però, fa meno 2 mandando in visibilio il PalaDozza.

Nel chiasso, torna a farsi sentire il playmaker ospite: voce grossa, tre punti. Gli stessi che mette a referto Cucci, poco dopo: 50-50, coach Pilla che chiama in panchina i suoi. Vuole parlarci su, il tecnico, e stemperare forse la tensione di una partita che entra nel vivo. Ma è già vivo, vivissimo, Rota. Entra in area e punisce, poi spara da casa sua. «Eagles!», canta la “marea gialla”.

C’è Aradori, ma c’è anche Cassese: zitto zitto, questi concretizza il nuovo più 6. Che diventa più 8 con Dell’Agnello. Ma è lunga.

Lunghissima, con 7’ e più da giocare. In quei 7’ c’è spazio per la bomba di Rota, per quella di Cassese, entrambe valide per il 57-69. C’è pure un margine, tuttavia, per la rimonta bolognese. Che, comunque, non si completa. «Cividale alè», intonano i 300 cuori friulani, voce di un popolo uscito indenne da un altro appuntamento con la storia.