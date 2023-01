Il mercato minaccia l’Udinese: Deulofeu resta sulla porta d’uscita

UDINE. È la settimana della verità per Gerard Deulofeu. A sette giorni dal derby di lunedì sera allo stadio Friuli contro il Verona e a otto dalla chiusura della sessione di quel mercato invernale in cui il suo nome circola con sempre più insistenza, un po’ tutti aspettano di capire come finirà il “tormentone”, come lo ha ribattezzato il dt bianconero Pierpaolo Marino a Sky, aprendo di fatto alla cessione del catalano entro il 31 gennaio.

Il primo a voler capire è senza dubbio Andrea Sottil, al quale domenica lo spagnolo ha chiesto la sostituzione al 91’, dopo appena 14 giri di lancette dal suo ritorno in campo, dopo il gol scaccia crisi in cui ci aveva messo lo zampino e, soprattutto, dopo l’interminabile attesa di due mesi seguita alla distorsione del ginocchio a Napoli.

Uscendo dal campo il catalano ha fatto intendere di aver sentito un movimento non gradito al ginocchio, Sottil lo ha guardato fisso e nell’incredulità del momento si è affrettato a sostituirlo con Ilija Nestorovski, salvo poi chiedere lumi ai medici prima di rassicurare tutti i tifosi in conferenza stampa. Parole di sollievo che hanno preceduto di poco l’inattesa quanto tempestiva nota ufficiale con cui la società ha sgomberato il campo da qualsiasi preoccupazione: «Gerard Deulofeu non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì». Come parole di sollievo sono state quelle postate su Instagram dallo stesso spagnolo: «Dopo le valutazioni fatte post partita mi sento bene e non ho alcun dolore».

Un comunicato netto, quello della società, che avrà fatto piacere ai tifosi bianconeri, ma anche ai probabili pretendenti al "diez”, a cui Marino ha fatto chiaro accenno. «Finora il suo entourage e il giocatore hanno retto alle proposte arrivate anche da club importanti europei. Noi non abbiamo nessuna trattativa vera con la Roma, ma abbiamo interessamenti con altri club importanti».

Tutto vero, perché come avevamo anticipato su queste pagine, Deulofeu è richiesto in Premier da Aston Villa, Everton e West Ham, e non ha neanche intenzione di firmare quel rinnovo contrattuale a cui ha fatto riferimento il dt («Il rinnovo? Se ne discute, ma la situazione è in continua evoluzione»), e sul quale la Roma starebbe facendo leva, offrendo solo una decina di milioni a fronte dei 20 richiesti. «La volontà è di non darlo via – ha chiosato Marino –. In questi mercati poi ti devi confrontare con la componente agenti-giocatori e gli scenari possono cambiare continuamente. L’area tecnica si prepara ad ogni evenienza nell’ultima settimana di mercato. Non puoi trattenere con la catena giocatori che hanno grandi richieste».

E se fosse proprio questa la verità? —

