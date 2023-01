Udinese, ancora accertamenti su Gerard Deulofeu

Servirà "una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo": lo spiega l'Udinese in un altro comunicato su Gerard Deulofeu, il secondo nel giro di quattro giorni dai 14 minuti di numero disputati dal numero 10 prima di chiedere la sostituzione al 91', dopo aver partecipato dal campo, tra l'altro, all'azione del gol della vittoria sulla Sampdoria.

Domenica, subito dopo la partita, il club aveva sottolineato in una nota che il giocatore non aveva evidenziato alcun infortunio. "Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra", questa la conclusione sulla quale, evidentemente, il diretto interessato non si è trovato d'accordo, come si può comprendere dal comunicato di oggi, secondo il quale "in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo".

Una visita che verrà effettuata a stretto giro di posta, probabilmente a Barcellona, dove l'attaccante si era recato già dopo l'infortunio accusato lo scorso 12 novembre, infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare gran parte della preparazione con il resto della squadra durante la sosta del campionato per i Mondiali.