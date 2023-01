Apu, con la Fortitudo sfida che vale doppio in vista della 2ª fase

Fortitudo-Apu vale doppio. I due punti in palio domenica al PalaDozza, infatti, possono diventare quattro dato che i friulani sembrano destinati a giocare il girone Blu nella seconda fase e ci sono buone probabilità che i felsinei andranno a fargli compagnia.

FORMULA

Mancano otto giornate alla conclusione della prima fase della stagione regolare. Ad aprile le squadre dei gironi Rosso e Verde si mescoleranno in altri quattro gironi a seconda della posizione in classifica. Nel girone Giallo confluiranno le prime tre dei due gironi iniziali, nel Blu le squadre dal quarto al sesto posto, nel bianco quelle dal settimo al nono posto e nella poule salvezza le altre.

Nella seconda fase le squadre provenienti dallo stesso girone non si incontrano di nuovo, ma si portano dietro i risultati degli scontri diretti. Ecco il motivo per cui sarà molto importante per Udine non fallire la trasferta bolognese, che potrebbe influire sul ranking del tabellone play-off.

SITUAZIONE

Con l’attuale classifica e tenendo conto degli scontri diretti, l’Apu vede sempre più lontano il podio: è 0-2 con Cento, 0-1 e -19 con Pistoia, 0-1 e -11 con Forlì. Significa che, a meno di una larga vittoria a Pistoia o Forlì, non è sufficiente agganciare una delle tre ma bisogna effettuare il sorpasso.

Operazione ardua, partendo da -4. Tutto sembra portare al girone Blu, dove sembra aver prenotato un posto anche Cividale, mentre la Fortitudo deve guardarsi da Rimini e Ferrara. Dal girone Verde, ora come ora, arriverebbero Torino di coach Ciani, Urania Milano e Agrigento.

È solo una proiezione, ma al momento la classifica di partenza nel girone Blu sarebbe la seguente: Cividale 6 (giocate 3), Torino 4 (2), Udine 2 (2), Milano 2 (2), Agrigento 0 (2), Bologna 0 (3). Si evince facilmente che i punti saranno pesanti il doppio anche il 5 marzo in occasione del derby Udine-Cividale.

ULTIMISSIME

Ieri l’Apu ha svolto una doppia seduta d’allenamento al palasport Carnera. Buone notizie per Raphael Gaspardo, che nonostante gli acciacchi ha ripreso ad allenarsi con i compagni, mente Vittorio Nobile ha lavorato ancora a parte seguendo il programma di recupero: “Vito” è in forte dubbio per domenica. Sempre a proposito della trasferta di Bologna, ultimi posti sul secondo pullman dei tifosi al seguito, adesioni sui profili social del Settore D.

È partita, intanto, la prevendita dei biglietti per la gara del 5 febbraio in casa contro gli Stings Mantova. I tagliandi si possono acquistare sul sito Vivaticket oppure in una delle undici rivendite autorizzate della provincia udinese. I prezzi vanno dai 15 euro delle curve ai 45 euro del parterre oro.