Gesteco, ecco l’avviso a Cento: con le big vinte cinque su sette

Cento di questi incontri, di questi exploit di fronte alle grandi: l’augurio che la Ueb si fa cade senz’altro a fagiolo. Sabato, infatti, al PalaGesteco arriva la Tramec capolista, altra big posta sulla strada dei ducali verso la conquista della salvezza. Lunga è ormai la serie di incontri in cui i friulani se la son vista di fronte a un top club, davanti cioè a una squadra costruita per stare lassù, in vetta. Più o meno dove a oggi Rota e compagni gravitano.

Non è un caso, allora, se lungo questa regular season, in più di un’occasione, la banda del Pilla sia riuscita a strappare gli scalpi ad alcune delle sue attuali dirimpettaie nel tabellone del Girone Rosso. Tanto all’andata, quanto a partire dal giro di boa, Bologna l’ultima vittima illustre caduta preda degli artigli delle Eagles. Recente il faccia a faccia avvenuto con la Fortitudo al PalaDozza, pressoché identico l’esito della gara andata in scena tre mesi or sono in Friuli.

Diversa la situazione dei confronti diretti tra la Ueb e Pistoia: all’andata, in Toscana, i ducali ressero per due parziali prima di dover deporre le armi al cospetto di Varnado&co: 80-61 il punteggio finale. Nel match di ritorno, però, ecco disvelarsi, sul suolo del PalaGesteco, la più incredibile delle trame sportive. Lo ricorderete: due quarti impeccabili di Cividale, il ritorno degli ospiti e quel 18-0 di parziale in risposta. Pistoia in quell’occasione, perse il primato in solitaria.

A condividerlo col club toscano, ora, Cento e Forlì. La stessa Forlì, in particolare, che all’andata si vide parimenti costretta a pagare la tassa Gesteco. Sul parquet dell’Unieuro Arena, la compagine gialloblu inscenò il delitto perfetto: difesa forte, punteggio basso. Eagles felici: in festa per la conquista, storica, dei loro primi due punti esterni nel campionato di A2. Completa il quadro il derby strappato all’Apu nel sold out di casa.

In totale, tabellini alla mano, sono così ben cinque i successi ottenuti dal team ducale su sette big match giocati. Non male per una matricola che ora si affaccia, agguerrita, alla partita con Cento. A novembre, furono gli emiliani a spuntarla (81-69): all’appello delle grandi cadute, pertanto, non mancherebbero che loro.