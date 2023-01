Gesteco contro Cento, tutto esaurito e coach Pillastrini monitora l’americano Clarke

CIVIDALE. Corre, anzi vola verso il sold-out il PalaGesteco in vista del big match che opporrà le Eagles alla Tramec Cento. Per la sfida in programma sabato 28 gennaio, in serata, sono già più di cinquecento in tagliandi staccanti in prevendita attraverso i canali gialloblu dedicati.

Esaurita la curva Passione Ducale, polmone della torcida cividalese: un segnale, questo, che arriva forte in seguito all’invasione della “marea gialla” in quel di Bologna.

L’entusiasmo verso i Pilla boys, insomma, è palbabile. E continua a raccoglier proseliti. A tal proposito, ha subito un nuovo ritocco la quota abbonamenti raggiunta dalla campagna 2.0 lanciata a inizio girone di ritorno dal club: ad oggi, infatti, sono ben 227 le tessere “half-season” sottoscritte, per un totale di 1253 affiliazioni dall’apertura della prima campagna estiva.

Cresce il popolo gialloblù; intanto, Rota e compagni si allenano: oggi la squadra è attesa da una singola sessione di allenamento. Ne farà parte Rotnei Clarke, le cui condizioni continuano a essere valutate giorno per giorno in seguito all’infortunio rimediato dall’americano a inizio anno solare. Il giocatore, in questi giorni, ha avuto modo di differenziare il proprio lavoro lasciando il parquet per gettarsi in piscina grazie alle strutture messe a disposizione dall’Unione Nuoto Friuli.

Domani, infine, un frangente del pre-partita verrà riservato alla consegna dei premi Friûl Tomorrow per il Fair Play 2022. L’evento, promosso dal Comitato Friûl Tomorrow e organizzato con il patrocinio di Euretica, Associazione don Gilberto Pressacco, Vallimpiadi e Aido Udine, offrirà un riconoscimento a personalità e realtà che si sono distinte nel «pensare e agire per il Friuli e l’Italia del domani senza scordare le proprie origini all’insegna del fair-play».

Nello specifico, i premi andranno al club di sitting volley Alta Resa Pordenone, ai fratelli cividalesi Andrea e Barbara Negro, alla ricercatrice Federica Namor e al nuotatore Matteo Restivo. —

