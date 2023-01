Il Pordenone rinvia il debutto allo stadio Tognon: la prima nel nuovo stadio slitta al 5 marzo

PORDENONE. Si sapeva che sarebbe stata una corsa contro il tempo e ieri è arrivata l’amara sentenza. Il Tognon non sarà disponibile per sabato 11 febbraio, giorno in cui era stato programmato il primo match del Pordenone a Fontanafredda e quindi il ritorno in provincia della squadra neroverde dopo quasi quattro anni.

I lavori di rifacimento dell’impianto si concluderanno a metà febbraio, così è stato comunicato ieri dalle parti coinvolte. Il debutto ufficiale in campionato dei ramarri avverrà soltanto domenica 5 marzo, quando al comprensoriale arriverà la Pergolettese. Prima, però, entro la fine di febbraio, ci sarà un evento inaugurale, vale a dire un’amichevole tra Pordenone e Fontanafredda, realtà che condivideranno il nuovo stadio.

Questo dunque il cronoprogramma definitivo, condiviso ieri dalle componenti che hanno preso parte al tavolo tecnico indetto dalla Prefettura di Pordenone. Il primo incontro neroverde di serie C slitterà a marzo, tenendo conto che in calendario il 18 e il 27 febbraio sono programmate due trasferte (con Trento e Feralpisalò).

Nel frattempo saranno ottenuti tutti i necessari via libera di Figc e Lega Pro. Le parti hanno convenuto di prolungare i tempi degli interventi, a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato, per permettere la migliore tenuta futura possibile del terreno di gioco, il cui rifacimento (in corso) è stato molto rallentato dalle avverse condizioni meteo dell’ultimo periodo. Un aspetto quest’ultimo che era stato comunicato anche dal responsabile dei lavori pubblici del Comune di Fontanafredda Alessio Prosser.

Pordenone dunque al Tognon per il rush finale del campionato: cinque le gare che saranno disputate in provincia, ammesso che i ramarri riescano a conquistare la promozione in serie B senza passare attraverso i play-off. Per riuscirci la società è pronta a calare sul tavolo l’ennesimo investimento dal punto di vista tecnico.

Giovedì 25 gennaio il direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa ha trovato l’accordo con Robert Gucher (classe 1991), trequartista e capitano del Pisa, da cui però è stato messo fuori rosa all’inizio della scorsa stagione.

Per lui due anni e mezzo di contratto (scadenza giugno 2025). Ora manca il “sì” del club, tanto che nell’affare potrebbe essere inserito anche Edgaras Dubickas (’98).

Il Pordenone è pronto a cedere il suo attaccante, a patto però che venga lasciato in prestito in neroverde sino a giugno.

Una formula che potrebbe funzionare. Si lavora su questi dettagli, in attesa poi di cedere Andrea Negro (’95) e Simone Magnaghi (’93). Entrambi partiranno in prestito. Sul primo si è rifatta sotto la Viterbese, sul secondo da ieri è piombata la Triestina. Arriveranno altri giocatori tra i ramarri? Si punta sempre a un difensore e a un attaccante, ma altre soluzioni in questo finale di mercato incandescente non sono da escludere (martedì si chiude la finestra). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA