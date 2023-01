Da Zico a Di Natale: Udinese-Verona derby mai banale

Il derby per eccellenza a Udine resta quello con la Triestina. Il guaio è che l’ultimo giocato a livello di campionato risale al 2 giugno 1991 (1-1 al Friuli, campionato di serie B). E allora ecco che a sostituirlo è arrivato il duello con il Verona, nato all’inizio degli anni ’80 quando l’Udinese di Mazza e Dal Cin portò in Italia Zico per provare a vincere lo scudetto e poi al suo posto ci riuscì l’Hellas di Briegel ed Elkjaer allenata da Osvaldo Bagnoli.

Il primo derby del Triveneto dell’era moderna fu quello giocato il 31 ottobre del 1982. L’Italia aveva appena vinto il Mundial in Spagna e in campo c’erano due verdeoro: Edinho in bianconero, Dirceu in gialloblù. Finì 0-0 e quella partita è rimasta nella memoria per il doppio palo su punizione colpito da Edinho con Garella immobile che si vide sfilare il pallone alle sua spalle lungo la linea di porta. Finì senza gol anche la gara di ritorno a dimostrazione di un equilibrio sostanziale tra le due squadre.

L’anno successivo l’Udinese cercherà di alzare l’asticella con l’arrivo del Galinho, ma non bastò: 1-1 all’andata con Zico a segno per la quarta gara di fila e pari ospite grazie a una autorete di Pancheri. Al Bentegodi, qualche mese dopo, il Verona si impose 2-1 con un gol al 90’ di Guidetti.

I veri fuori d’artificio arrivarono l’anno dopo. Senza Zico, infortunatosi la domenica prima con la Lazio, l’Udinese di Vinicio e non più di Ferrari cadrà di rigore al Bentegodi, al ritorno un pirotecnico 3-5 con gli ospiti avanti 3-0 e poi rimontati da Edinho, Carnevale e Mauro. Quel giorno il Verona capì che poteva vincere davvero lo scudetto perché nel momento più difficile trovò in un amen i due gol che gli fecero sbancare il Friuli.

Quella bruciante cinquina l’Udinese la restituì pari pari nella stagione successiva ma con un divario più ampio– 5-1. Era l’1 dicembre: ospiti avanti con Volpato, poi prima del riposo l’autorete di Fontolan che aprì le porte nella ripresa alla valanga bianconera: Pasa, Carnevale, Barbadillo e Miano. Sconfitta decisamente pesante per chi portava lo scudetto sulle maglie.

Quando l’Udinese di Zaccheroni vola in Europa sancisce alla terz’ultima giornata con secco 3-0 al Friuli la retrocessione dell’Hellas che poi risale. Hodgson la batte nell’ultima gara prima di Natale grazie al primo gol in serie A di Giampiero Pinzi, ma non basta per evitare l’esonero.

Quando a inizio 2010 Guidolin comincia a costruire l’Udinese con Di Natale centravanti, il Verona non è in A. Ci arriverà nel torneo ’13-’14 con i bianconeri in calo. Il centravanti gialloblù è Luca Toni che all’andata fa doppietta (1-3 di Pereyra il gol della bandiera friulana) e al ritorno sblocca il risultato poi chiuso dalla rete del 2-2 di Di Natale. Totò, mai sazio, beffa il Bentegodi dodici mesi dopo con un magnifico gol di tacco e alla fine mentre viene intervistato sotto la tribuna gli piovono addosso un po’ di insulti ai quali l’allora addetto stampa bianconero risponde piccato.

Il resto è storia recente, anzi, recentissima. Deulofeu la prima partita da campione in maglia bianconera la gioca proprio contro il Verona: il 7 febbraio 2021 negli ultimi minuti prima provoca l’autorete di Silvestri, poi firma il raddoppio.

Il 27 ottobre dello stesso anno al Friuli finisce 1-1: apre le marcature Success, al suo primo gol in serie A (da allora ne ha fatto solo un altro). Lunedì sera una nuova puntata di un derby mai banale.