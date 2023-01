Udinese: Deulofeu è ko, la società punta su Vargas

Serviranno dai due ai tre mesi per ritrovare in campo Gerard Deulofeu, mentre ci saranno solo quattro giorni (scarsi) per cercare il sostituto.

È questa la corsa contro il tempo intrapresa da ieri in casa bianconera, dove la lancetta delle ore è ben rappresentata dalla lunga assenza a cui il diez catalano è stato condannato dopo il consulto medico che gli imporrà una nuova operazione al ginocchio destro, mentre quella simbolica dei minuti raffigura la scadenza del mercato fissata per le 20 di martedì.

Entro quel termine Andrea Sottil, e con lui tutti i tifosi bianconeri che sognano ancora l’Europa, si aspettano un innesto di qualità che possa sopperire allo spagnolo, innesto che potrebbe arrivare dalla Germania, con il 24enne svizzero Ruben Vargas dell’Augsburg messo nel mirino, dopo averci provato invano per Josip Brekalo, il croato del Wolsburg approdato alla Firorentina.

Tutto questo per il vero e proprio effetto domino avviato dal comunicato arrivato in tarda mattinata: «Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma».

È stata questa la doccia fredda, anzi gelida piombata sulla tifoseria e sulla squadra. Già, perché dopo il primo dispaccio ufficiale con cui domenica la società si era affrettata a comunicare l’assenza di infortuni riportati a Marassi, e quindi legati alla sostituzione dopo soli 14 minuti dal suo ingresso in campo, e quello successivo di mercoledì in cui era stato annunciato il consulto medico, legato a «ripetuti episodi di instabilità», davvero in pochi avrebbero immaginati che Deulofeu dovesse tornare sotto i ferri.

Lo farà nei prossimi giorni – a riguardo la società non ha fornito dettagli – a Villa Stuart e molto probabilmente dal professor Pier Paolo Mariani, e quindi non a Barcellona dallo specialista di fiducia dello spagnolo, quel Joan Carles Monllau Garcia che nella primavera 2020 gli aveva ricostruito il crociato anteriore. Legamento che può essere rientrato in ballo nell’instabilità del ginocchio e che va salvato.

È un problema affatto irrilevante che l’equipe medica dovrà risolvere con una tecnica innovativa agendo sul legamento antero-laterale. Tra cicatrizzazione e ripresa del tono muscolare, la stima approssimativa si aggira sui due mesi almeno. Un problema per tutti, anche per il catalano che era anche al centro delle attenzioni di mercato.

Mercato in cui l’Udinese adesso dovrà correre. Vargas è il primo obiettivo dopo Brekalo e dopo aver quasi chiuso per la punta polacca Mateusz Kowalski, classe ’05 con 2 gol segnati finora in 11 partite al Jagiellonia Bialystok.