Zamuner: «Il Pordenone favorito per salire in B»

A Padova ha conquistato la sua prima promozione da dirigente (in B nel 2018), mentre a Pordenone ha mosso i primi passi in questa veste (nel 2015). Giorgio Zamuner, attuale ds del Trento con mister Tedino in panchina, seguirà con attenzione la sfida di domani dell’Euganeo. E non solo perché le due squadre sono rivali in campionato.

Ai due club è molto legato e, in particolare, riconosce che grazie all’intuizione di Mauro Lovisa ha potuto cominciare il suo percorso da direttore dopo la carriera da agente. Lui ha ricambiato la fiducia, gettando le basi del Pordenone capace di centrare poi la serie B.

«Che gara sarà quella di Padova? Aperta a qualsiasi risultato – entra subito nel vivo Zamuner –. I ramarri sono una squadra forte, la favorita per la vittoria finale assieme al Vicenza. Il Padova dal canto suo sta bene, gioca in casa e punta ancora a risalire la classifica (è decimo ora, ndr). Può succedere di tutto». Per il gruppo di Mimmo Di Carlo è il primo vero test di livello dopo aver affrontato nel girone di ritorno Triestina, Juventus Next Gen, Virtus Verona e Sangiuliano.

All’Euganeo si capirà l’attuale forza della capolista del gruppo A di Lega Pro. «Tuttavia – riconosce Zamuner – in questo torneo non vedo incontri scontati, neanche quando le prime affrontano le ultime. Di sicuro il Pordenone deve essere cosciente del fatto che, dalla sfida di Padova, può ottenere la giusta carica per rimanere davanti a tutti».

In ottica promozione il mercato può avere un ruolo determinante. «I neroverdi, volendo rinforzare la squadra, significa che non vogliono correre rischi – sottolinea il ds del Trento –. Gucher, se dovesse arrivare, porta qualità e quantità. È forte anche in serie B…». Un innesto che può assomigliare quello che fece Zamuner nel 2016 al De Marchi con Berrettoni, che come l’austriaco a Pisa era fuori rosa ad Ascoli tra i cadetti.

«Sì, lui alzò il tasso tecnico e arrivammo in semifinale playoff di Lega Pro – chiude –. Pordenone è stata una palestra per me. Sarò sempre grato al presidente e porto sempre con me il calore del pubblico del Bottecchia».