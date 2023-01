Becao congela le voci di mercato: «Voglio l’Europa con l’Udinese»

«Il rinnovo? Non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi, ma quello che so è che darà il massimo fino a quando vestirò la maglia dell’Udinese. Ho ancora un anno e mezzo di contratto e voglio l’Europa con l'Udinese».

Magari non avranno lo stesso effetto di una chiusura in tackle delle sue, ma è anche con queste parole rilasciate nell’intervista concessa allo spagnolo “As”, che Rodrigo Becao può contribuire a rafforzare la difesa di un’Udinese in cui il centrale brasiliano intende dunque restare almeno fino a fine stagione, al di là delle dispute legate al rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024.

È il reparto che a inizio mese ha perso Bram Nuytinck, ceduto alla Sampdoria, e che è stato riempito di rumors su possibili innesti. Nuove entrate che a tre giorni dalla chiusura del mercato non sembrano essere più una priorità, e non solo per le problematiche sorte nel reparto offensivo.

Gino Pozzo, infatti pare avere risolto il problema della retroguardia in due mosse, e ben prima delle parole di un Becao che gli ha rifiutato il rinnovo a novembre e dicembre.

La prima è l’acquisto per 300mila sterline di quel Ryan Porteous prelevato dagli scozzesi dell’Hibernian e tesserato al Watford, e sempre in tempo a passare in prestito all’Udinese entro le 20 di martedì sera, quando chiuderà questa “finestra” invernale.

La seconda mossa, invece, è legata alle valutazioni fatte su Adam Masina che è vicino, anche se non vicinissimo, al rientro dopo la rottura dei legamenti del ginocchio destro di fine agosto con la Fiorentina.

Da martedì Masina è infatti tornato in gruppo e tra un mesetto scarso sarà a disposizione. Il tempo dunque di sopperire ancora a sinistra con Nehuen Perez (spesso sostituito dall’enigmatico Enzo Ebosse), che all’occorrenza potrebbe spostarsi a destra, specie se Becao dovesse dare il cambio da centrale a Jaka Bijol (che, per esempio, adesso è in diffida).

Perez a destra rappresenta comunque il futuro, perché Becao ha molto mercato e vorrebbe provare una nuova avventura a fine stagione. Oltre all’Everton e all’Inter c’è anche il Napoli, a cui il brasiliano ha strizzato l'occhio: «Quest’anno sono i migliori, si vede che hanno qualcosa in più e meritano il primo posto. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo».