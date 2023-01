L’Udinese ha scelto il sostituto di Deulofeu: in arrivo il francese Thauvin

UDINE. Trent'anni appena compiuti, un passato da campione del mondo nel 2018 al culmine di una carriera spesa soprattutto con l'Olympique Marsiglia: ecco la "fotografia" di Flovian Thauvin, francese che l'Udinese si appresta a mettere sotto contratto per sostituire Gerard Deulofeu, giocatore simile per caratteristiche tattiche, visto che si tratta di un attaccante esterno che può agire da seconda punta.

Nell'ultima stagione in Ligue 1 (2020-'21) con l'OM ha disputato 36 partite segnando 8 gol e sfornando altrettanti assist prima di passare al Tigres, squadra "principe" del campionato messicano, dove ha giocato l'ultima partita a settembre; dopo la sosta per il Mondiale tre presenze in panchina prima di svincolarsi a parametro zero e mettersi d'accordo con Gino Pozzo.

Lunedì 30 gennaio sarà a Roma per le visite mediche e la firma su un contratto che dovrebbe essere triennale.