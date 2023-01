Parla Deulofeu: «Nessuna tragedia». Ma l’Udinese ha poco tempo per un acquisto

C’è la conferma. Gerard Deulofeu, probabilmente spalleggiato dall’immancabile social media manager, come deve essere per un profilo Instagram da 1 milione e 700 mila follower, è geniale anche sui social.

Sabato ha affidato a un post (replicato su Twitter) le proprie amare sensazioni dopo la conferma che dovrà operarsi al ginocchio destro per stabilizzarlo ed evitare gli impedisca di perdere tempo in ulteriori rincorse, come quella inutile fatta dopo il 12 novembre, quando uscì in lacrime dallo stadio Maradona di Napoli, salvo poi convincersi – o farsi convincere a Barcellona dal guru Joan Carles Monllau Garcia che si trattava di una distorsione “recuperabile”, salvo poi accorgersi, a Marassi, contro la Sampdoria, dopo due mesi di assenza (mitigata nella durata dalla sosta per i Mondiali) che l’articolazione della gamba destra era “ballerina”.

Ebbene, la foto postata sabato in pratica la smorfia della foto dello scorso sabato, quando sotto un primo piano annunciava: «Ci vediamo domani».

Promessa mantenuta, peccato che il rendez vous con il campionato sia durato14 minuti di numero, tra l’entrata in campo dalla panchina e la sostituzione al 91’.

Lo scrive a chiare lettere: nessuna parola gonfia di rabbia, solo una smorfia. «Per me non è una tragedia. È una nuova opportunità. Sarà la terza volta che, purtroppo, passerò in sala operatoria, ma in ognuna di queste ho potuto vedere e sentire che mi è servito per crescere, sia a livello personale che professionale.

Affronterò questa dura prova dando il meglio di me stesso, essendo felice di avere accanto alle persone che mi danno vita e mi sostengono», conclude Deulofeu prima di un grazie. «Grazie per ogni messaggio di sostegno, vi sento molto vicini».

E via sotto, nella bacheca, tutta una serie di incoraggiamenti, a cominciare da quello di uno dei grandi del Barcellona che lo vide esordire nel calcio delle stelle, Andres Iniesta.

Visto l’andazzo, inutile sperare che Deulofeu possa tornare prima di maggio, nella migliore delle ipotesi. Più probabile che usi il tempo – come ha detto – per rimettersi in sesto e ripartire per una nuova avventura, presumibilmente non con la maglia dell’Udinese addosso, anche se in estate, con un solo anno di contratto in essere, è difficile che sul cartellino del prezzo Gino Pozzo possa scrivere 20 milioni.

Resta il fatto che adesso l’Udinese ha pochi giorni di tempo per valutare un eventuale innesto. La partita di domani con il Verona da affrontare con Beto e Success in attacco con il solo Nestorovski di riserva potrebbe incidere sul rush finale di un mercato che chiuderà martedì alla 20.

Sfumato il croato Brekalo, finito alla Fiorentina, capito che lo svizzero-dominicano di 24 anni Vargas, in forza all’Ausburg, sta facendo i conti con un problema fisico che lo terrà lontano dai campi per un mesetto, si potrebbe optare per un “vecchio drago”: quello dei turchi del Gaziantep, il 32enne Alexandru Maxim, non convince, da valutare lo svincolato da Tigres (in Messico) Thauvin, francese ex Marsiglia di 30 anni. Ipotesi.

Di concreto c’è l’ingaggio di un attaccante per la Primavera, di scuola Atalanta: il classe 2003 Simone Lozza che giocava in C con il Tavarnelle.