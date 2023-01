Pordenone, esame Padova. Di Carlo: «Si deve osare»

Non sarà un derby nel senso tradizionale del termine, ma quando si affrontano Padova e Pordenone si respira molto del clima della stracittadina.

E i precedenti sono lì a testimoniarlo, come l’ormai “storico” 3-4 che ha suggellato l’ultima vittoria neroverde nella stagione di serie C 2016-2017. Un mix di emozioni e gol che i tifosi neroverdi si attendono anche oggi.

Perché di fronte ci saranno due squadre in ottima salute. Il Padova, con l’avvento dell’ex bandiera genoana Vincenzo Torrente in panchina, non ha più perso: 5 partite, 3 pareggi e 2 vittorie, di cui l’ultima convincente a Busto Arsizio, valsa il ritorno in zona playoff. I biancoscudati si sono preparati così a sfidare la capolista neroverde, reduce dal successo interno sul Sangiuliano, il terzo nelle ultime quattro gare.

Ma del resto per tenere a bada le agguerrite inseguitrici Feralpisalò (oggi in casa con la Vecomp) e Vicenza (attesa a Novara) bisogna continuare a correre. Ed è questo il messaggio sotteso alle parole Di Carlo alla vigilia della sfida dell’Euganeo:

«Troveremo una squadra – avverte il tecnico neroverde – che dopo il cambio di allenatore ha trovato solidità, confermando di essere una formazione che deve stare nelle prime posizioni. Ci aspetta una gara tosta, dura, in cui dovremo stare concentrati sino al 95’.

Prestando la massima attenzione a non subire, ma pure consapevoli che dovremo anche osare. Perché siamo primi in classifica e vogliamo restarlo anche dopo questa pur difficile trasferta».

Di Carlo punta al massimo, pure per onorare i circa 200 fedelissimi neroverdi attesi oggi sugli spalti dello stadio patavino: «Un impianto bellissimo – commenta l’allenatore dei ramarri – in cui sarà altrettanto bello sentire la voce dei nostri tifosi. Anche per loro cercheremo di fare una grande prestazione».

Il mercato ha portato in dote al Padova diversi rinforzi, ultimo in ordine di tempo l’attaccante del Novara, Mattia Bortolussi (1996), che si è aggiunto ai difensori Crivello e Delli Carri, e alla punta Cannavò. «Sarà ancora più stimolante batterli», chiosa Di Carlo, che di converso avrà gli uomini contati in difesa, a causa delle squalifiche di Pirrello e Ingrosso. Probabile il ritorno di Andreoni sulla destra, con Bruscagin spostato al centro della retroguardia. Burrai torna in regia. Mentre Zammarini sarà ancora trequartista alle spalle di Candellone e uno tra Dubickas e Palombi.

Dall’altra parte Vincenzo Torrente ostenta fiducia: «Il Pordenone ha un organico costruito per andare in serie B, però siamo davanti al nostro pubblico e vogliamo la vittoria. I nuovi Bortolussi e Cannavò? Sono due grandi rinforzi. È possibile che giochino anche dall’inizio» . Pretattica? Chissà.