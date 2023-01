Il punto a Padova soddisfa Di Carlo: «Abbiamo cercato la vittoria per tutta la gara»

PADOVA. È soddisfatto Domenico Di Carlo per il punto guadagnato a Padova. «Un’ottima partita tra due formazioni che volevano vincere – attacca l’allenatore del Pordenone –. Peccato per non aver sfruttato qualche occasione, ma sono contento per aver visto atteggiamento e mentalità giusti. Ci portiamo a casa il risultato, che ci dà forza e fiducia in vista della sfida di mercoledì con il Renate».

Il Pordenone ha consolidato la sua posizione di leadership in testa alla classifica del girone A di Lega Pro, questo è l’aspetto più importante, ma il tecnico riconosce che c’è un pizzico di rammarico. «Dubickas, quando ha colpito il palo, è stato sfortunato – spiega –. Potevamo chiudere la sfida. Ci abbiamo sempre provato, anche i cambi che ho fatto sono stati eseguiti per cercare di vincere. È andata così, non ho nulla da dire ai ragazzi, anzi. E ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto».

La coreografia dei tifosi pordenonesi (foto Petrussi)

Un plauso anche per Festa, nuovamente importante e per Torrasi, al suo primo centro in neroverde. «In settimana aveva segnato più di qualche gol in allenamento. Diciamo che era un buon segnale...» chiude Di Carlo.

E infatti l’ex Milan ha battuto un altro ex rossonero, Donnarumma, aprendo la gara dell’Euganeo. Da valutare oggi però l’entità dell’infortunio che ha accusato. «Sono contento per il gol – racconta –, peccato non sia servito per vincere, avremmo potuto allungare ulteriormente sulle inseguitrici, ma intanto siamo ancora in testa e questo conta». —

