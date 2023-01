Udinese, idea Manaj dopo Thauvin ma Nestorovski si fa male

Entra Florian Thauvin, esce Jean Victor Makengo, virtualmente un giocatore del Lorient (in cambio di 10 milioni più 3 di possibili bonus), questione di visite mediche.

C’è tempo fino alle 20, poi chiuderà anche la finestra invernale del mercato, il mercato di riparazione si diceva una volta, una definizione che torna buona per definire le manovre dell’Udinese che sta meditando sul rettilineo finale per mettere nel proprio “motore” non solo Thauvin, il 30enne francese scelto per rimpiazzare l’infortunato Gerard Deulofeu, costretto all’intervento chirurgico per ridare stabilità al ginocchio destro. Gino Pozzo potrebbe costruire un’altra coppia d’attacco oltre a quella ormai titolare composta da Isaac Success e Norberto Beto, ma per farlo dovrà sistemare alcuni tasselli.

Thauvin, come anticipato nelle scorse ore, sarà la chiave per ridare imprevedibilità al reparto avanzato.

L’attaccante di Orléans ha risolto il contratto con il Tigres (i messicani hanno individuato il sostituto, Diego Lainez del Betis in prestito ora al Braga) e torna in Europa, dove era apprezzato anche dall’Olympiakos.

Ormai siamo ai dettagli: visite a Roma (nella clinica Villa Stuart) e firma sotto il contratto.

Ma, come accennato, questo potrebbe non essere l’unico pezzo di un puzzle da completare in volata, cedendo Ilija Nestorovski apprezzato dalla Sampdoria, ma anche da Reggina e Cosenza in B.

E quel punto bisognerebbe inserire nella rosa di Andrea Sottil un altro attaccante “puro” e in rosa il Watford ha l’albanese-italiano Rey Manaj, ex Inter, Barcellona e Spezia che ora gioca (poco) e si vede ulteriormente chiuso dall’acquisto dal Benfica di Henrique Araujo e dello svincolato Britt Assombalonga, reduce dall’esperienza con l’Adana di Vincenzo Montella.

Su Manaj, tuttavia, bisogna fare una serie di considerazioni: arriverebbe in prestito (visto l’ingaggio pesante) e reclamerebbe spazio in termini di minutaggio, cosa che Nestorovski non ha fatto finora. Tutte riflessioni da fare, così come quelle sul centrocampo dopo la cessione di Makengo.

La sua “casella” dovrebbe essere coperta con lo spostamento di Roberto Pereyra in mediana, visto che sulla fascia destra dovrebbero giostrare nel girone di ritorno Kingsley Ehizibue e in alternativa Festy Ebosele.

Che tuttavia nelle ultime ore è stato richiesto in prestito dalla Salernitana del ds Morgan De Sanctis, già in affari con Pozzo in questa sessione per aver rilevato l’ex William Troost Ekong dal Watford.