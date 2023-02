Coach Finetti e lo sfogo dopo il ko dell’Apu: «Sono stato sincero, in passato c’è chi ha usato parole peggiori»

Il ventisettenne Carlo Finetti è il capo allenatore dell’Apu da appena un mese, dopo l’esonero di Matteo Boniciolli, ma nonostante un bilancio non entusiasmante (tre vittorie risicate e due sconfitte pesanti) è l’uomo del momento.

Il suo pesante e colorito sfogo di domenica sera, dopo il -28 incassato a Bologna («Abbiamo fatto schifo al c....») è stato ripreso dai siti della stampa nazionale e dai social network specializzati, per poi diventare parte dello sketch di Luca e Paolo a “DiMartedì” su La7. Il coach toscano prende atto e tira dritto per la sua strada.

Finetti, si aspettava un clamore mediatico così ampio con la sua sparata in conferenza stampa?

«Ovviamente no, allenatori più anziani e titolati di me hanno fatto uscite ben peggiori. Non si è trattato di una sparata, ma di una sintesi colorita e autocritica di un risultato sportivo. Il mondo mediatico e dei social ha ingigantito il clamore».

Che effetto fa finire sotto i riflettori dopo un -28, anziché dopo una vittoria di prestigio?

«Ciò che è finito sotto i riflettori non è stato il risultato sportivo, ma il sottoscritto. E questo dovrebbe far riflettere sui tempi che viviamo».

Potendo tornare indietro, userebbe nuovamente un linguaggio così colorito?

«Il linguaggio è il medesimo, certamente colorito, che sentiamo ogni giorno nel mondo dello sport. Ho scoperto che un mio collega (Emanuele Di Paolantonio, ndr) utilizzò le stesse parole tre anni fa senza destare alcun clamore.

Nel mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e talvolta in sedi istituzionali certe affermazioni colorite sono all’ordine del giorno. Mi scuso se ho offeso qualcuno, sono stato semplicemente onesto e sincero».

Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, ma lei in sette giorni è passato dall'alterco in pubblico con Palumbo alla frase ormai nota di domenica. E' una scelta precisa?

«Io di mestiere faccio l’allenatore di pallacanestro, i miei atteggiamenti non passano attraverso strategie di marketing. Sono una persona giovane, volenterosa, seria e aziendalista, ogni mia scelta è improntata su questi cardini e ogni decisione che prendo è mirata alla protezione del gruppo e al bene del nostro club».

Si aspetta la reazione sul campo dalla sua squadra?

«E’ ciò per cui lavoro 24 ore su 24, dedicandoci ogni cellula del mio organismo. Ringrazierò sempre la società per la fiducia che mi ha voluto accordare in uno dei più seri e organizzati club del panorama nazionale».

Crede di poter ancora rovesciare la stagione?

«Non c’è un pensiero diverso da quello legato al potercela fare».

Si sa che i toscani sono sanguigni. Quanto conta ciò nel suo modo di porsi con la squadra e l'ambiente esterno?

«Se essere sanguigno significa essere intellettualmente onesto, diretto, appassionato e dedito, allora sì, di certo conta e non poco. Il mio temperamento toscano non riesco certo a nasconderlo».

Luca e Paolo in tv hanno ironizzato sul Pd usando le sue parole. Come lo vedrebbe un segretario di partito con una dialettica politicamente scorretta?

«Anche nell’agone politico, seppur giovane, negli ultimi anni ho sentito dialettiche ben più scorrette, e sono state anche fortemente premiate dagli elettori.

Ciò che conta è il contenuto del messaggio e la difesa delle proprie idee, che è esattamente quanto ho fatto. Talvolta abbandonare la forma e premiare la sostanza serve, in ogni ambito lavorativo».