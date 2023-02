UdinJump, un programma stellare ricordando Talotti

Udine è pronta a riabbracciare i grandi specialisti del salto in alto. Cresce l’attesa per l’UdinJump Development, in programma al PalaBernes di Udine nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio (dalle 17 in poi). Alessandro Talotti, ideatore della gara assieme a Massimo Di Giorgio e Mario Gasparetto, sarà orgoglioso a osservare da lassù lo spettacolo tecnico che, in suo onore, stanno preparando i suoi amici.

Nell’impianto di via del Maglio arriveranno le migliori saltatrici al mondo, che andranno a caratterizzare la gara dal contenuto tecnico più importante. Vale la pena presentare le protagoniste, senza dimenticare che tra gli uomini ci sarà un talento come l’ucraino Andrey Protsenko, capace in passato di 2,40.

In pedana si sfidano così Eleanor Patterson ed Elena Vallortigara, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo ai campionati iridati all’aperto del 2022 a Eugene. La prima, australiana, classe 1996, è reduce dal suo miglior anno in carriera, in cui ha migliorato i suoi primati sia all’aperto (2,02), sia al coperto (2 metri).

Entrambi i record sono stati battuti nelle manifestazioni più importanti degli ultimi dodici mesi. Relativamente a quelli in sala, disputatasi a Belgrado, Patterson si è messa al collo la medaglia d’argento.

Di cinque anni più grandi di lei, e con lo stesso personale outdoor (2,02) è la vicentina di Schio, che dopo una carriera contraddistinta da molte difficoltà ha festeggiato lo scorso agosto la prima, grande, medaglia della sua carriera. Un piazzamento trovato grazie a un salto a 2 metri, con cui ha stabilito anche il personale stagionale.

A 31 anni ha centrato ciò che inseguiva da adolescente. Vallortigara detiene ancora il primato nazionale under 16 di salto in alto, centrato proprio in Friuli – a Lignano – nel settembre del 2006 ai tricolori di categoria.

Per lei quella di Udine rappresenta la seconda uscita stagionale dopo il debutto a Siena del 1° febbraio (1,87).

A sfidare Patterson e Vallortigara la montenegrina Marija Vukovic, classe 1992, che nelle categorie giovanili duellava con Alessia Trost e che nel 2022 è stata in grado di conquistare la medaglia d’argento ai campionati Europei all’aperto nonché il titolo dei Giochi del Mediterranneo.

Arrivata sino a 1,95, cercherà di contrastare le due favorite assieme a Iryna Geraschenko, ucraina da 2 metri di personale e costantemente nella top 5 delle grandi manifestazioni dai campionati continentali in sala del 2021 di Torun, in cui è arrivata seconda.

Si può dire che la grande assente della sfida sia proprio Trost, pordenonese classe 1993, in pedana a Udine nel 2021, che ha però deciso di non prendere parte alla stagione in sala. Sta infatti recuperando da quei guai fisici che non le hanno permesso di gareggiare nel 2022. La si rivedrà in pedana a partire dalla stagione estiva.

Il tutto davanti alla leggenda del salto in alto, Javier Sotomayorm mister 2.45, habituè a Udine in occasione del meeting. Con lui anche quattro leggende dello sport italiano: Manuela Di Centa, Gabriella Dorio, Andrea Lucchetta e quel Giuseppe Gibilisco, campione mondiale del salto con l'asta nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004, che è stato uno degli amici più vicini ad Alessandro Talotti. Ale 11 giovedì mattina le leggende incontreranno gli studenti all’Istituto Malignani.