All’Old Wild West adesso gli esterni sono davvero contati

L’emergenza infortuni falcidia l’Apu Old Wild West nel settore esterni e rende ancora più complicata una trasferta di per sé difficile come quella di Pistoia. Domenica nella sua Toscana coach Finetti dovrà fare a meno di Sherrill e spera di poter contare almeno stavolta su Briscoe e Nobile.

SITUAZIONE

Per Khesun Sherrill si tratta di una distrazione muscolare al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato fra una decina di giorni, ma difficilmente lo rivedremo in campo prima di tre settimane.

Niente di nuovo per quanto riguarda Isaiah Briscoe, che dalla partita di Rimini sta facendo i conti con una contusione al ginocchio sinistro: l’ex Orlando Magic non vuole correre il minimo rischio e finché non si sente al 100% non intende riprendere a pieno ritmo.

Nei primi giorni della settimana, intanto, ha lavorato individualmente con il preparatore atletico Sepulcri. Infine Vittorio Nobile, alle prese con un’ernia discale: “Vito” ha fatto le terapie del caso e lunedì a ripreso ad allenarsi, anche lui a parte.

ALLARME ROSSO

Si farà il possibile per avere a disposizione Briscoe e Nobile, ma va messo in conto che i due sono fuori da diverse settimane e non hanno il ritmo partita.

Oggi se ne saprà di più, ma il rischio è di presentarsi a Pistoia con i soli Monaldi e Palumbo nel settore esterni e di doverli spremere per 40 minuti. A meno che non si decida di far portare palla a Gentile (è già accaduto) per una frazione di partita.

Facile aspettarsi un’Apu con quintetti alti, molto fisica: una bella sfida contro un’avversaria dotata di grande fisicità come Pistoia. Il problema è legato all’assenza di tiratori.

Senza i due americani, chi segna a parte Gentile? Domanda lecita, perché dall’altra parte ci sarà la miglior difesa di tutta la serie A2: Pistoia subisce appena 64,4 punti a partita, che in casa diventano 58,9.

MERCATO

Al momento la società bianconera non sembra intenzionata a effettuare l’ultimo movimento in entrata a disposizione dopo quelli di Gentile e Monaldi. Vanno fatte attente valutazioni, sia sul roster a disposizione che sui nomi circolanti sul mercato.

Ricordiamo che per le società di serie A2 restano due finestre di mercato: una chiude venerdì 3 marzo, alla vigilia della terzultima giornata di ritorno, l’altra è quella “lampo” della settimana che precede l’inizio dei play-off.

Breve ma più succulenta, perché permette di pescare fra le squadre di serie A che non si qualificano per la post season.