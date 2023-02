Il quartetto mezzo friulano è in finale agli Europei su pista

Il quartetto dell’inseguimento azzurro con i friulani Jonathan Mian e Manlio Moro stasera poco dopo le 20.30 a Grenchen in Svizzera, si giocherà in finale con la Gran Bretagna il titolo europeo.

Insomma, il Frecciarossa azzurro, dopo l’oro olimpico di Tokyo 2021 e quello mondiale di Roubaix dello stesso anno può fare strike, anche con la maglia di re del continente, certo meno prestigiosa di quella iridata ma fondamentale per le qualificazioni ai prossimi Giochi olimpici di Parigi del prossimo anno Il ct Villa, rispetto alle qualificazioni di mercoledì in cui avevano corso i campioni olimpici e del mondo Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e il bujese Jonathan Milan, nel primo turno (una sorta di semifinale) contro la Francia rimescola le carte e inserisce l’altro friulano, il classe 2002 Manlio Moro.

Il ragazzone di Azzano X della Zalf Fior prende il posto di Francesco Lamon. Insomma, un altro bel segnale da parte dei tecnici in vista della corsa a un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024 cui anche il friulano punta forte. Il Frecciarossa azzurro, forte del primo tempo di mercoledì, se la vede con la Francia.

Chi vince affronterà stasera la Gran Bretagna in finale. Gli inglesi, che in ottobre ai Mondiali tolsero il titolo iridato a Milan&co hanno battuto la Danimarca con un ottimo conducendo le danze dal primo all’ultimo dei quattro km della prova e chiudendo in 3’48”504. Insomma, i fab four riveduti e corretti in salsa friulana devono andare forte. Perché nella loro prova, con Milan inserito nel delicato ruolo della partenza, cioè colui che deve mandare in velocità di crociera gli azzurri, hanno sempre condotto chiudendo con il tempo di 3’48”33 insomma gli inglesi sono a poco meno di due decimi.

Ma l’Italia ha margine visto che detiene il fantascientifico record del mondo in 4’42”032. La rivincita dei Mondiali 2022 è servito e sarà una gran bella gara, anche in proiezione Mondiali di Glasgow a fine agosto e Giochi di Parigi. Ora si aspettano le scelte del ct, tornerà in pista lo stantuffo delle partenze Lamon o sarà data ancora fiducia a Moro, ormai a suo agio in queste prove? Diretta tv delle gare serali dopo le 18 su Raisport e Eurosport.

Nella prova femminile, il quartetto dell’Italia, campione del mondo, stasera invece, poco prima degli uomini, sfiderà la Gran Bretagna nella finale per l’oro.

Sarà una sfida non semplice, le inglesi hanno corso in 4’11”594, le azzurre hanno 2”633 di distacco, un po’ troppo forse per pensare al bis iridato.