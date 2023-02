Biathlon, un errore costa il podio a Lisa Vittozzi

Quinto posto, con rimpianto, per Lisa Vittozzi nella prima gara individuale ai Mondiali di biathlon a Oberhof in Germania. Il rimpianto nella gara sprint di 7,5 km è quell'unico errore nelle due serie al poligono. Al terzo colpo fallito della seconda serie in piedi. Che le è costato il podio.

Alla fine la sappadina 28enne, che ha dimostrato una grande condizione dopo l'argento nella gara di staffetta mista , è finita a 45" dalla tedesca Hermann in giornata di grazia e che non ha lasciato scampo alle rivali volando sugli sci e non sbagliando nulla al poligono.

Seconda a soli due secondi e due decimi la svedese Hanna Oeberg, terza l'altra svedese Persson a 26", quarta la norvegese Roiseland, altra fuoriclasse, giunta a 31 secondi. Poi la sappadina migliore tra le italiane visto che Dorotea Wierer è giunta solo diciassettesima.

"So che posso fare meglio nell'inseguimento", ha commentato a caldo la 28enne sappadina. E certo, perché domenica nell'inseguimento l'italiana, partendo dal quinto posto, può veramente dare un altro assalto alle medaglie.