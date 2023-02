Finale perfetta, inglese battuto: Milan vince l’oro agli Europei su pista nell’inseguimento

Pazzesco Jonathan Milan. Il fuoriclassse del ciclismo mondiale abita a Buja, zona Ursinins Piccolo.

E dopo l’Olimpiade, un Mondiale, e un Europeo ha fatto un altro capolavoro conquistando a Grenchen la medaglia d’oro agli Europei nell’inseguimento individuale.

Con una gara perfetta con cui ha stroncato la resistenza dell’inglese Dan Bigham, ex primatista dell’ora che nelle qualificazioni si era classificato col primo tempo volando nei 4 km della prova a oltre 60 km all’ora e staccando il campione friulano di coltre due secondi.

Finale già scritta? Sì, per l’azzurro guidato, anzi letteralmente trascinato all’impresa a brodo pista dal ct Marco Villa e spinto sugli spalti da papà Flavio e mamma Elena arrivati da Buja in camper e che nella notte se lo riporteranno in Friuli. Primo km in pareggio tra i due, poi l’inglese accelera sempre oltre i 60 all’ora. Un secondo di vantaggio.

Ai tifosi, appollaiati come è tradizione al Bard da Ugo a Ursinins, viene il batticuore quando in sovraimpresine il cronometro della tv impazzisce e dà numeri a caso. Ma la realtà dice di un Jonathan che ha in testa, mentre il cuore pulsa watt a mille, il piano perfetto. Sotto di un secondo, l’ultimo km del ventiduenne della Bahrain Victorious è una cavalcata da brivido a oltre i sessanta all’ora.

Lui accelera, non si scompone, resta compatto e potente in sella spingendo il suo 61 x 14, rapporto che se uno sale sulla bici e lo spinge non la muove nemmeno di due centimetri.

L’inglese è letteralmente stroncato e affonda inesorabilmente. Milan trionfa, lo capisce all’ultimo giro quando la smorfia di fatica per la fatica immane sul volto diventa un sorriso. Finale 4’03”744, l’inglese, che nelle qualificazioni aveva corso leggermente più veloce chiude in 4’05”860. No, per gli inglesi non c’è storia, come era accaduto giovedì nell’inseguimento a squadre. Signori, questo Milan è un fenomeno. È uno dei talenti del ciclismo mondiale.

E ha pure cominciato a vincere su strada. Non abbiamo ancora visto nulla. Settimo, a 9”248 da Bigham l’altro friulano Manlio Moro, che ha pagato forse le fatiche del quartetto. Attenzione però, visto l’inizio delle qualifiche olimpiche, la qualità dei pistard arrivati in Svizzera è molto alta e il classe 2002 di Azzano Decimo si dimostra corridore dal grande futuro.