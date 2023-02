Milan, in serata un’altra finale per l’oro

Jonathan Milan, un’altra finale. Dopo le 19.15 di venerdì 10 febbraio, diretta su RaiSport ed Eurosport, il bujese di 22 anni si giocherà la finale dell’inseguimento individuale agli Europei di Grenchen.

A ventiquattro ore dall’oro nell’inseguimento a squadre, con Ganna, Lamon, Consonni e l’altro friulano Manlio Moro, insomma, il 22enne della Bahrain Victorious prova a tornare sul tetto d’Europa, che già conquistò due anni fa sempre a Grenchen. Ma l’impresa, tempi alla mano delle qualificazioni, sarà molto dura.

Perché Milan ha corso in 4’05”266 non lontano dai suoi tempi migliori nei quattro km, ma ad eccellere, oltre ogni pronostico, è stato il 31enne inglese Dan Bigham.

Ve lo ricordate? Nell’estate 2022 l’ingegnere della Ineos di 31anni aveva a sorpresa battuto il record dell’ora correndo 55 km e 548 metri.

Si diceva fosse stato mandato in avanscoperta dal team per provare i materiali per il successivo assalto di Filippo Ganna (poi in ottobre proprio a Grenchen mostruoso in 56 km e 792 metri).

Vero, ma i successivi Mondiali su pista e l’oro conquistato dall’inglese nel quartetto, hanno fatto capire si tratti di un gran specialista.

Che ha corso le qualificazioni in 4’02”775, a oltre 60 km/h di media, tempo che parrebbe inarrivabile per l’azzurro che ha corso due secondi e tre decimi più lento benchè a 59.222 km/h di media.

E’ conscio il fuoriclasse friulano della difficoltà dell’impresa, ma il coraggio non gli manca: “Dai, ci proviamo”, ci ha scritto dal velodromo pochi minuti dopo aver finito la gara mentre scioglieva i muscoli sui rulli.

Nell’inseguimento il cronometro non mente mai, ma c’è una finale da correre. E la sfida uno contro uno sull’ovale potrebbe esaltare il friulano a caccia del secondo oro continentale in 24 ore.

Settimo, a 9”248 da Bigham l’altro friulano Manlio Moro, che ha pagato forse le fatiche del quartetto. Attenzione però, visto l’inizio delle qualifiche olimpiche, la qualità dei pistard arrivati in Svizzera è molto alta e il classe 2002 di Azzano Decimo si dimostra corridore dal grande futuro.

Finale Bigham-Milan in diretta Rai ed Eurrosport dopo le 19.15.