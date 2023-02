Vittozzi, una sfortuna mondiale: «Ho l’influenza, niente inseguimento»

OBERHOF. Finirà così il mondiale di Lisa Vittozzi? Sfortuna e rabbia da Oberhof (Germania), dove è in corso l’appuntamento di gala della World Championship di biathlon.

Una maledetta influenza ha messo a letto la carabina di punta italiana, levando di fatto dal palcoscenico delle grandi una delle protagoniste che stava contribuendo allo spettacolo nella session teutonica.

La sappadina ha comunicato di avere una brutta influenza e di non poter partecipare alla pursuit 10 km di domenica 12 febbraio: gara che sicuramente le avrebbe dato occasione di cercarsi qualche medaglia. «Purtroppo ho la febbre quasi a 39 – ha commentato delusa Vittozzi. Dopo la sprint già non stavo bene e infine è arrivata l’influenza».

Anche questo mondiale sembra stregato. Era capitato anche nell’Olimpiade di Pechino 2022 che un malanno avesse messo fuori gioco la carabina di Plodn. « È arrivava da un periodo in cui già aveva avuto qualche problema – ha spiegato il tecnico azzurro Mirco Romanin – e purtroppo dopo le due gare di questo Mondiale è arrivata questa dannata influenza. Speriamo si riprenda per le prossime gare».

Il guaio è che mercoledì 15 febbraio ci sarà la 15 km individuale, gara che serve alla qualificazione per la mass start di domenica 19. Se il recupero fisico non sarà perfetto, risulterà difficile per la carabiniera competere con le altre valchirie invece in condizione. Sabato ci sarebbe oltretutto la staffetta femminile.

Con l’assenza di Lisa, verrebbe a mancare uno dei tasselli cardine della squadra azzurra. L’effetto domino, nella peggiore delle ipotesi materializzerebbe una fine abbastanza triste del Mondiale di Oberhof, appuntamento su cui contavamo parecchio. Non ci resta che attendere gli sviluppi. —

