Inarrestabile Mara Navarria: trascina l’Italia sul podio in coppa del Mondo

Più che due vite, come canta Mengoni, Mara Navarria ne mostra almeno 7.

La ex campionessa del Mondo di spada femminile, infatti, trascina l’Italia a un onorevole secondo posto, nella prova a squadre di coppa del Mondo disputatasi nel fine settimana a Barcellona. Argento dunque per Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.



Uscita prima dell’ingresso agli ottavi, la campionessa di Carlino (da qualche mese alla Scherma Treviso) riannoda i fili della sua disciplina e in pedana praticamente commette pochi errori. L’Italia poi si è ritrovata la strada sbarrata dalla fortissima Corea del Sud in finale, pazienza. La gara dell’Italia è iniziata con la vittoria nel tabellone da 32 contro la Georgia per 45-27.

A Roma direbbero “na passeggiata de salute”. Le azzurre hanno poi superato, dopo una grande rimonta, il Canada per 35-34 nel tabellone delle 16. Qui non c’è stata passeggiata, sono state montagne russe. Nei quarti di finale il team italiano ha avuto la meglio su Hong Kong per 29-23. In semifinale la squadra del Ct Dario Chiadò si è imposta sulla Cina con il punteggio di 29-20.

Le azzurre si sono accontentate dell’argento solo dopo la sconfitta subita per merito della Corea del Sud con il finale di 34-27 che non cancella la splendida prestazione offerta dalle spadiste italiane. Azzurre però in gara per tre quarti di match. Inizio equilibrato (11-11), poi leggero vantaggio asiatico: 23-20. Da qui in poi tuttavia le coreane sono andate in gestione dell’assalto, meritando il primo posto. I dettagli degli assalti della campionessa friulana. Durante Italia – Canada: Navarria – Xiao curioso 0-0, Navarria – Hu 1-5. Durante Italia – Hong Kong Navarria – Hsieh 2-0, Navarria – Kong 5-3, Navarria – Chan 4-0. Mara semplicemente strepitosa. Sei i punti di differenza con le asiatiche, ben 8 quelli della Navarria con le sue avversarie. Se non è stata decisiva qualcuno lo dica. Durante Italia – Cina, Navarria – Sun 4-4, Navarria – Lin 3-3, Navarria – Xu 3-1. Anche qui: mantiene le azzurre in alto nel punteggio, poi vince. Infine Italia – Corea: Navarria – Song 3-4, Navarria – Lee 3-2, Navarria – Yu 2-4. La prossima prova di Coppa del Mondo per la spada femminile si disputerà in Cina, a Nanchino, nel weekend tra il 24 e il 26 marzo 2023.

Coppa del Mondo di sciabola femminile, Michela Battiston è ottava con l’Italia a Tashkent, in Uzbekistan. La campionessa di Torviscosa si è difesa bene. La corsa con Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile si è fermata ai quarti di finale contro la Bulgaria, poi vincitrice della manifestazione, per 45-42. A Varsavia nella coppa del Mondo di sciabola uomini Leonardo Dreossi non impiegato.

Gli azzurri chiudono quarti, dopo lo stop nella finale per il terzo posto, vinta dagli Usa in modalità netta. Lo sciabolatore di San Giorgio di Nogaro però sembra sulla strada giusta, soprattutto per l’evento del 2024, ovvero i Giochi di Parigi.