Con Casarin e un pivot l’Apu si sistemerebbe

Un occhio agli under e l’altro ai senior. L’Apu Old Wild West è vigile sul mercato ed è a caccia dell’occasione giusta per apportare ulteriori correttivi al roster. La seconda delle tre finestre di mercato è vicina alla chiusura, vediamo nel dettaglio le strategie bianconere.

MERCATO UNDER

Gli atleti di categoria giovanile nati dal 2003 in poi (più quelli nati nel 2001 e nel 2002) sono tesserabili entro il 28 febbraio. Nelle ultime ore è circolata la voce di un imminente arrivo di Davide Casarin, esterno classe 2003 della Reyer Venezia in prestito alla Tezenis Verona. Un giocatore giovane, già pronto ed esperto per la serie A2, che Udine ha tentato di ingaggiare già nell’estate 2021 su richiesta di Boniciolli prima che Venisse girato a Treviso e poi alla Scaligera. Idea tornata d’attualità di recente, ma la trattativa non è mai decollata.

I dirigenti Apu hanno chiesto il giocatore due mesi fa, senza ottenere risposta. Poi nelle scorse settimane Verona ha proposto uno scambio fra Sanders e Briscoe, accolto con freddezza dalla dirigenza udinese, disposta a mettersi al tavolo solo per Casarin. Anche in quest’occasione la società veneta ha lasciato cadere subito il discorso.

Un altro nome che piace parecchio in casa Apu è quello di Leonardo Okeke, centro classe 2003. Si tratta però di un altro sogno destinato a rimanere tale, perché il ragazzo è di proprietà dell’Olimpia Milano e sta ben figurando in prestito in Spagna, con doppio tesseramento fra serie B (con la divisa del Prat) e A1 (con il Badalona).

Occhio al regolamento: l’innesto di un under non andrebbe conteggiato nei tre movimenti in entrata concessi a ciascuna società.

MERCATO SENIOR E USCITE

La seconda finestra si chiude il 3 marzo. All’Apu rimane un colpo in canna dopo Gentile e Monaldi. Non c’è alcune fretta di intervenire, ma si valutano le occasioni, specie nel reparto lunghi: occhio agli Usa già col visto oppure con il passaporto comunitario.

L’ipotesi più probabile è che il “jolly” venga giocato nella terza finestra (8-12 maggio), nella settimana che precede l’inizio dei play-off. Attenzione anche al regolamento in tema di uscite, anche perché per ogni eventuale entrata dovrebbe partire un giocatore della rosa attuale, già extralarge.

Khesun Sherrill è il principale indiziato per un possibile taglio, se dovesse essere ceduto all’estero l’Apu avrebbe la possibilità di effettuare anche una seconda uscita. Utile se dovesse arrivare un under.