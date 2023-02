Udinese ko a San Siro, è inutile arrabbiarsi: è la solita minestra

Coraggio tifosi dell’Udinese, è inutile prendersela. Questa è la minestra bianconera e bisogna farsela bastare. Certo, là dietro ci sono squadre che ogni giorno si alzano e non sanno se resteranno in A e stanno peggio, ma bisogna archiviare la sconfitta di San Siro rapidissimamente e passare una bella domenica. Sci, una passeggiata in famiglia.

Per i patiti di sport ci sono l’ultima gara ai Mondiali di biathlon della Vittozzi, Sinner, l’Apu al Carnera. Insomma, c’è tanto da fare pur di non pensare all’Udinese e a quel minuto 73, lo specchio della partita, un po’ della storia di questi ultimi anni della squadra dei Pozzo, sicuramente una cosa che fa ampiamente stra-girare le scatole.

Perché giochi, lotti ti difendi, ti fischiano un rigore col Var che prende per mano l’arbitro dicendogli di assegnarlo il penalty e poi, cosa folle, pure di ripeterlo.

E poi ancora giochi, lotti (grande il ritorno di Masina, bravo), ti difendi, pareggi con una grande ripartenza. E ancora ti difendi, giochi e poi, eccolo, il minuto 73 quando ti presenti con tre giocatori nell’area nerazzurra per il classico gol che ti gira una partita.

Ma hai un centravanti (Success) che, forte dei suoi zero, zero, gol in stagione fa pure l’egoista. E ti becchi un gol in contropiede. La solita Udinese. Cari tifosi, coraggio, avete tante cose da fare per non pensarci. —