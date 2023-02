Gaspardo trascina l’Old Wild West: Ravenna battuta

UDINE. Due quarti bruttini, poi l’Old Wild West difende un po’, accelera e batte Ravenna, non certo una squadra schiacciasassi, va detto, 73-62 al Carnera guidata da un convincente Gaspardo.

In attesa che un ultimo refresh di mercato renda questa squadra competitiva per il vertice, è già una bella notizia.

Quintetto obbligato per coach Finetti, cui il Settore D dedica un coro d’incoraggiamento: Monaldi, Nobile, Gentile, Gaspardo ed Esposito. Oltre ai due americani (Briscoe è in panchina per onor di firma) manca pure Cusin all’Apu. Salti di Gaspardo “alla Tamberi” a parte, la musica è sempre quella: Ravenna, onesta squadra di fondo classifica con al seguito due Leoni Bizantini sugli spalti, prova a giocarsela. Perché Pellegrino, ad esempio, i movimenti da pivot proprio non li vuol fare.

E, l’abbiamo ormai capito, un inizio di partita come si deve in questo campionato non lo vuole proprio fare.

E in attesa che, inevitabilmente, arrivi un lungo americano col visto in valigia, Udine va avanti anche senza un tiratore da fuori, ma almeno con una certa solidità difensiva ritrovata. Fine primo quarto: 16-15.

Ecco capitan Antonutti, domenica 37enne (auguri) e festeggiato prima del match. Nonostante i cambi da mal di testa di Finetti di “boniciolliana” memoria, di gioco nell’Apu se ne vede ancora pochino. Ormai le gemme stanno per spuntare sui rami degli alberi, comincia ad essere un po’ tardino.

Palle perse, errori incredibili, da ambo le parti. Il Carnera a un certo punto osserva “nonno” Musso con la pipa in bocca andare a canestro o l’ennesimo tiro di Gentile infrangersi sul ferro.

Gaspardo è in palla, Monaldi, Esposito e Nobile pure. Gli altri meno, anche se AleGent segna tre punti all’ultima azione del secondo quarto e forse si sblocca.

Risultato: 32-27. Si è visto decisamente di meglio nelle ultime due stagioni e mezza al Carnera. Ma girarsi e guardare al passato in momenti così complicati rischia di essere controproducente.

Meglio guardare alla realtà. E a quell’uno su 10 da tre punti nei primi due quarti (sarà un po’ meglio edificante 4 su 16 a fine gara) che ricorda al direttore tecnico e uomo mercato Martelossi: sarà meglio che in settimana riprovi a far salire sul trenino Apu il baby Casarin per aprire la scatola.

Perché con Monaldi, Esposito, Gaspardo, Gentile, anche Nobile e Palumbo la base è più che buona. i ragazzi lo dimostrano nel terzo quarto difendendo e trovando un po’ di fluidità in attacco, mica facile con quei problemi al tiro e sotto canestro: 54-40 con anche la tripla con cui Antonutti spegne le 37 candeline.

Partita in ghiaccio, perché il divario tecnico è ampio e, nonostante l’Apu non incanti, c’è un’idea che ancora frulla in testa ai tifosi, ieri ancora tanti segno dell’amore della piazza per la pallacanestro e questo progetto, che escono dal Carnera: vuoi vedere che strofinando la lampada, con Briscoe, sperabilmente vicino al rientro (e che lo spirito sia quello di un giocatore che può fare la differenza), può ancora uscire la parolina magica?