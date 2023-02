Gianmarco Pozzecco diventa papà: è nata la piccola Gala

TRIESTE Il ct triestino della nazionale azzurra di basket Gianmarco Pozzecco e sua moglie Tanya sono diventati genitori della piccola Gala. Il Poz ha postato su Instagram una foto della sua bambina abbracciata alla mamma nel letto. nella didascalia, il nome della piccola – Gala – scritto con lettere maiuscole e accompagnato da un cuore verde.

Pozzecco, 50 anni compiuti lo scorso settembre, e Tanya, spagnola di Valencia, sono sposati dal 2021.

Pozzecco è ct della nazionale da meno di un anno. In una recente intervista aveva dichiarato il suo amore per l’azzurro e per i suoi giocatori: “Quando nascerà mia figlia avrò 13 figli”.