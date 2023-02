Pordenone verso Salò, una trasferta che evoca dolci ricordi in chiave B

Il Pordenone torna lunedì a Salò in uno stadio che non potrà mai risultare indifferente nella storia del club. Al Turina, infatti, i ramarri disputarono il 5 maggio 2019 la prima gara da squadra promossa in serie B. Già, perché sette giorni prima, il 28 aprile, i ramarri conquistarono ufficialmente il salto di categoria, battendo per 2-1 al Bottecchia la Giana Erminio.

Si trattava del penultimo turno di campionato. La giornata successiva, che chiudeva la regular season, andarono a fare visita alla Feralpi, ormai certa di partecipare ai playoff. Finì con il classico pareggio con molti gol (2-2) di fine stagione. In campo, dei calciatori del Pordenone di adesso, c’erano Zammarini, Candellone (in rete), Bassoli e Magnaghi.

Presente in panchina anche capitan Burrai. Giocò anche Frabotta, diventato poi famoso per essere stato uno dei giovani lanciati da Andrea Pirlo nella Juventus in serie A. Dall’altra parte, invece, l’ex Paolo Marchi e il centrocampista di Cordenons Luca Magnino, che pochi mesi dopo approdò tra i ramarri (e ora, a Modena in serie B, seguirà la gara da doppio ex).

L’incontro non metteva nulla in palio, ma per la formazione guidata allora da Attilio Tesser rappresentò una sorta di passerella dopo aver centrato un traguardo storico. Quel gruppo disputò ancora due incontri, con la Virtus Entella e con la Juve Stabia, validi entrambi per la Supercoppa di Lega Pro (poi vinta).

E’ chiaro che, chi quel giorno c’era, andrà a Salò col ricordo di quel match. Stavolta, anziché accontentarsi di un pareggio, mirerà in alto, a quella vittoria che permetterebbe di superare di due punti la Feralpi, attualmente capolista.

Si tratterebbe della seconda affermazione di fila, un bis che il Pordenone di Domenico Di Carlo deve centrare per mantenere vivo l’obiettivo promozione.

La squadra, sbloccatasi a Trento, ha solo ed esclusivamente bisogno di trovare continuità nei successi, aspetto che manca dallo scorso autunno. Solo così si può pensare di tornare in vetta, dove oltre alla Feralpi si trova anche la rivelazione Pro Sesto.

I milanesi scenderanno in campo domenica (alle 17.30) in casa al cospetto di una Pro Vercelli che ha appena cambiato allenatore. Al posto di Massimo Paci, ex neroverde, è stato promosso dalla Primavera Massimo Gardano. Solitamente mosse di questo tipo producono una risposta da parte della squadra, quindi la Pro Sesto dovrà stare particolarmente attenta se vuole conservare il primato guadagnato sul campo.