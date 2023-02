Sherill via, l'Apu su Casarin

/ udine

Giornata calda ieri per l’Apu Old Wild West, e non solo per l’amichevole con Treviso e l’avvio della prevendita dei biglietti per il derby. Qualcosa di grosso bolle in pentola sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita. La prossima settimana, infatti, c’è una doppia deadline: c’è tempo sino a martedì per tesserare giocatori Under (nati dal 2001 in poi), mentre venerdì si chiude la finestra di mercato del girone di ritorno per i senior.

CASARIN, SI APRE

Sia il presidente Alessandro Pedone che il d.t. Alberto Martelossi hanno parlato con Federico Casarin, massimo dirigente della Reyer Venezia e padre di Davide, play-guardia classe 2003 della società orogranata in prestito alla Tezenis Verona. È lui l’Under seguito dall’Apu, e pare che dopo il nulla di fatto dei precedenti abboccamenti inizi a esserci un’apertura. Casarin junior attualmente è a Livorno con la Nazionale di Pozzecco per le ultime due gare delle qualificazioni mondiali. Sia lui che l’ex Apu Alessandro Cappelletti sono stati esclusi dai 12 per Italia-Ucraina di oggi (palla a due alle 21), ma rimane a disposizione per Spagna-Italia di domenica. Il ragazzo sta valutando l’opportunità di lasciare Verona, dov’è in atto un vorticoso maquillage al roster in vista della volata salvezza. Una nuova discesa in A2 non viene esclusa, specie se l’ambizioso progetto bianconero riuscirà a convincere il talento cresciuto nella Reyer. Se l’affare si farà, sarà un last minute: lunedì Casarin rientrerà da Livorno e insieme al suo entourage deciderà come proseguire la stagione.

SHERRILL, SI CHIUDE

Nella mattinata di ieri hanno iniziato a circolare dei rumors in merito a un forte interessamento degli Stings Mantova per Keshun Sherrill. Contemporaneamente il giocatore americano, al momento infortunato, si è lasciato andare a uno sfogo non troppo criptico tramite le storie di Instagram: «Vai dove sei apprezzato e non tollerato!! Buongiorno». A quanto ci risulta, Mantova ha richiesto ufficialmente il giocatore all’Apu, così come un’altra società italiana e una estera. La dirigenza bianconera, preso atto anche del malcontento di Sherrill (che da quando è arrivato Gentile ha visto crollare il minutaggio) è propensa a lasciarlo partire, ma ovviamente sta facendo le sue valutazioni. Anche perché, da regolamento, cedendolo all’estero avrebbe l’opportunità di cedere due giocatori anziché uno solo. Col possibile arrivo di Casarin e quello probabile di un nuovo americano (già vistato o con passaporto comunitario), svuotare due armadietti sarebbe un’operazione necessaria, onde non ritrovarsi con uno spogliatoio troppo affollato.