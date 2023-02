Pranysqa, la bimba prodigio che canta l'inno davanti a 20 mila persone

Tutti in piedi e mano sul cuore. Non vi è evento sportivo professionistico, in America, che non sia preceduto dall’inno nazionale.

Cantarlo, in uno stadio o in un’arena gremita, è un grande onore. Un momento che mette d’accordo tutti, tifosi della squadra di casa e sostenitori di quella avversaria.

Se poi a tenere il microfono e a intonare “The Star Spangled Banner” è una bambina di 8 anni, davanti a quasi 20 mila persone, le ipotesi sono due: o qualcuno a Miami è impazzito o la bambina al centro dei riflettori ha un voce e una personalità speciali. Facciamo pure la seconda, avrete già capito.

Sono bastate poche note, domenica 22 gennaio, prima della palla a due tra Heat e Pelicans, per farci capire, a palazzo, di essere di fronte a un fenomeno. Quella che avremmo appreso essere Pranysqa Mishra ci stava lasciando a bocca aperta.

Finita la partita, vinta in rimonta dalla squadra di casa, ci siamo informati sulla piccola e abbiamo appreso che, com’era naturale, non siamo stati gli unici a notarla.

Pranysqa Mishra vive in Florida e, pur con sole 8 primavere alle spalle, è molto nota nel mondo dello sport americano. Si è avvicinata alla musica suonando il piano, prima che i parenti realizzassero che la sua voce era straordinaria.

Piano piano ha cominciato a cantare per i Washington Wizards, i Los Angeles Lakers altri team dell’Nba e dell’Mlb, la lega professionistica di baseball, fino ad approdare al pomeriggio della Ftx Arena, davanti ai nostri occhi.

Ma vale la pena di fare un salto indietro. A 24 ore prima. Durante le prove, sul terreno di gioco, a pochi metri da lei si stava allenando la squadra di Spoelstra. Un video di Fox News mostra che, quando la piccola ha cominciato a cantare, la seduta si è interrotta. Si notano Victor Oladipo e Bam Adebayo stupefatti e rapiti dalla piccola, che poi avrebbe riservato la stessa emozione a ognuna delle quasi 20 mila persone nell’arena in cui LeBron James vinse i primi anelli.

Per la cronaca, la piccola è cresciuta ascoltando le canzoni di Whitney Houston e Celin Dion e ora i suoi modelli musicali sono Jennifer Hartson, Lady Gaga e Kelly Clarkson. Fox News non si è accontentata di mandare in onda il video, ma ha invitato Pranysqa a partecipare a una trasmissione in diretta.

Considerato che vive in Florida e ha pure portato fortuna agli Heat, le si prospettano nuove chiamate da Magic City. poco ma sicuro.