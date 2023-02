Udinese, al Friuli un’altra vittoria che sfuma: con lo Spezia finisce 2-2

La corsa salvezza dello Spezia continua. I liguri a Udine ottengono un pareggio grazie a M’bala Nzola. Il 26enne angolano ha realizzato due gol, ne ha sfiorati altrettanti e ha messo in difficoltà l’Udinese.

I bianconeri, dopo esser andati subito in svantaggio, hanno ribaltato la partita (2-1 avanti) ma poi, per eccesso di sicurezza, si sono distratti ed è arrivato il 2-2 conclusivo.

Pronti via e Pereyra, dopo 50 secondi, sbaglia un gol praticamente fatto. Boccino nelle mani dei friulani fino al 6’ quando Ekdal serve Nzola che si presenta davanti a Silvestri e lo batte.

L’Udinese barcolla. Ampadu lancia Bourabia, stop di destro e tiro di sinistro, conclusione non perfetta. Aquilotti ad un passo dal raddoppio al 19’ con un’azione Verde-Nzola-Amian chiusa con l’errore sull’ultimo passaggio.

Al 22’, però, un errore difensivo spezzino consente a Beto di dribblare Dragowski e depositare in rete l’1-1. Cambia l’inerzia della gara.

Success per Ehizibue (33’), Dragowski si oppone, Beto tenta di tacco, Pereyra, in scivolata, non trova la porta. Ekdal avrebbe una palla buona (37’) ma la sfera rotola di poco fuori. Soffre lo Spezia che, però, chiude sull’1-1 il primo tempo.

Nella ripresa i liguri sfiorano ancora il gol con un’altra iniziativa di Nzola fermata da Becao poi, al 10’, Udogie innesca Lovric che crossa per Pereyra: saetta e 2-1.

Verde ci prova ma ottiene solo un angolo. Semplici e Sottil chiamano a rapporto le rispettive panchine. Agudelo e Gyasi ci provano, Nzola, al 27’, ci riesce. Suo l’eurogol del 2-2 dopo uno splendido assolo di Agudelo.

I friulani si tuffano in attacco, anche il nuovo entrato Arslan tenta la via del gol e l’arrembaggio si trasforma ben presto in assedio.

L’Udinese cerca in ogni modo di scardinare la difesa spezzina, Ehizibue è tra i più attivi ma, nonostante il pressing finale dei friulani, il risultato non cambia più.