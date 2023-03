Zico compie 70 anni, cambiò l’anima e la storia dell’Udinese

Alle 12 del 4 luglio del 1983, nella sala del municipio di Udine, il sindaco democristiano Candolini aveva già stretto la mano del deputato comunista Baracetti e del socialdemocratico Scovacricchi. Tutti d’accordo per una dichiarazione congiunta sul caso del giorno: la decisione della Figc di non autorizzare l’acquisto di Zico dell’Udinese.

La scossa della politica friulana, solidale con il club bianconero, fu la conseguenza della reazione della piazza, con 5.000 tifosi che arrivarono ad esporre persino slogan secessionisti. Il più famoso: «O Zico o l’Austria». Era anche questo il potere magnetico di Arthur Antunes Coimbra, un prestigiatore con il pallone, atleta modello sin dall’infanzia.

Merito anche di Josè Francalacci, il preparatore che lo seguiva quando il suo fisico appariva fin troppo gracile per i livelli dei campioni. Il medico Paulo Chaves di lui disse: «Quello che mi colpiva era la sua devozione per il lavoro nonostante la giovane età».

Noto anche come "Galinho”, Zico compie 70 anni, 18 dei quali spesi per il Flamengo, 2 per l’Udinese. Due polisportive con tratti simili: una storia ultracentenaria, una sezione che ha iniziato a praticare calcio tra il 1911 e il 1912 e una leggenda in comune che unisce simbolicamente Rio de Janeiro e il Friuli.

Per qualcuno Zico è tuttora il più grande brasiliano di sempre a non aver vinto un Mondiale. Dalle parti del Friuli, invece, è semplicemente l’uomo che in sole due stagioni ha rivoluzionato l’anima di una società, cambiandone ambizioni e prospettive.

Tre anni prima di sbarcare all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, il fuoriclasse fu vicino a sposare il progetto della Roma, ma l’affare non si concretizzò. La società di Viola virò su Falcao, la sliding door cambiò la storia giallorossa, ma di riflesso anche quella dell’Udinese.

L’intreccio con la Capitale si sviluppò anche tra le aule della giunta del Coni, che ribaltò la decisione della Figc. Furono così ben 26.611 gli abbonati friulani al termine di una delle estati più incredibili del calcio italiano. Una cifra record per l’Udinese, ma che per Zico era ordinaria amministrazione dopo aver vissuto il Maracanà e una piazza da 30 milioni di tifosi come quella del Flamengo.

In Brasile collezionò oltre 400 reti, 3 titoli nazionali, una Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale vinta contro il Liverpool (in cui fu man of the match della finale). Con la Nazionale brasiliana, invece, arrivarono solo due bronzi: il primo al Mondiale del 1978, il secondo nella Copa America dell’anno seguente.

Smise di giocare in Giappone e nel Sol Levante divenne anche Ct della nazionale nipponica, vincendo la Coppa d’Asia del 2004. Poi Fenerbahçe (1 campionato e 1 Supercoppa), il Bunyodkor (1 campionato uzbeko, 1 Coppa nazionale), il Cska Mosca (1 Coppa di Russia e una Supercoppa), l’OlympiaCos, la nazionale dell’Iraq, l’Al-Gharafa e il Goa FC. Un giro del mondo a tutti gli effetti, con Udine sempre nel cuore.